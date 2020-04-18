Восемь камер и огромное количество света: как СТВ будет транслировать пасхальное богослужение в Жировичском монастыре

Новости Беларуси. У стен Жировичского монастыря развернулась передвижная телевизионная станция СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет монтаж оборудования – это километры проводов, установка камер в разных точках собора, тестирование картинки. Все, чтобы зритель смог действительно погрузится в атмосферу главного пасхального чуда – Воскресения Христова.

Дмитрий Травин, оператор-постановщик СТВ: У нас будет задействовано восемь камер, которые будут снимать непосредственно в самом храме. Также будет использоваться летательный беспилотный аппарат. Это на крестный ход, дабы показать масштабность, показать красоту храма самого Жировичского монастыря.

Также задействовано огромное количество света, потому что ночное время. Чтобы видели достойную яркую картинку, будет использовано световое оборудование дополнительное.

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

Трансляция из Свято-Успенского Жировичского монастыря начнется в 23:30 на телеканале СТВ.