«Рекомендации сейчас разрабатываются». Как пройдут выпускные вечера в Минске

Что изменится в системе образования в Минске в связи с ситуацией с коронавирусом, рассказали в программе «Большой город».

Кого могут освободить от экзаменов? «Сегодня рассматривается вопрос в Минздраве»

Марина Илющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома:

Сейчас рассматривается вопрос, что изменится формат проведения выпускных вечеров. Прежде всего торжественность вручения аттестатов сохранится.

Но с учётом погодных условий, если погода нам позволит, на пришкольных территориях учащимся в торжественной обстановке будут вручены их аттестаты в дневное время. Смогут присутствовать родители на этом мероприятии. Поэтому мы говорим о том, что изменится формат, но торжество, именно вот получение первого документа об образовании, оно сохранится.

Илона Волынец, СТВ:

Школам не запрещается проводить выпускной вечер? Только школа должна определить свой собственный формат?