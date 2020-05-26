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«Рекомендации сейчас разрабатываются». Как пройдут выпускные вечера в Минске

26 мая 2020 11:28
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Что изменится в системе образования в Минске в связи с ситуацией с коронавирусом, рассказали в программе «Большой город».

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Марина Илющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома:
Сейчас рассматривается вопрос, что изменится формат проведения выпускных вечеров. Прежде всего торжественность вручения аттестатов сохранится.

Но с учётом погодных условий, если погода нам позволит, на пришкольных территориях учащимся в торжественной обстановке будут вручены их аттестаты в дневное время. Смогут присутствовать родители на этом мероприятии. Поэтому мы говорим о том, что изменится формат, но торжество, именно вот получение первого документа об образовании, оно сохранится.

Илона Волынец, СТВ:
Школам не запрещается проводить выпускной вечер? Только школа должна определить свой собственный формат?

«Рекомендации сейчас разрабатываются». Как пройдут выпускные вечера в Минске-1

Марина Илющеня:
Мы говорим о том, что это дневное время и это соблюдение всех основных мероприятий, это безопасность наших детей, наших педагогов. Поэтому рекомендации сейчас разрабатываются. И, я думаю, отрабатываются все моменты всеми заинтересованными службами по организации и проведению этих мероприятий. Поэтому более конкретно учреждения образования уже будут знать эту информацию немного позже. Но формат, я так думаю, этого мероприятия изменится немножко.

# Образование в Беларуси # общество # Илона Волынец

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