Минздрав: напряжение будет оставаться до того, как последний пациент попадёт в графу «выздоровевшие»

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Обстановка остается сегодня достаточно сложной, если мы говорим про Минск, вообще в целом про республику. Но мы видим целый ряд положений, говорящих о том, что мы понемногу справляемся с ситуацией и выходим на плановую работу уже в том числе с выводом наших учреждений на плановый режим работы.

Минский онкодиспансер снова начал плановую госпитализацию пациентов

При этом, безусловно, прекрасно понимаем, что напряжение мы не снимаем, и в тех учреждениях, которые находятся на острие, это напряжение остается. Оно будет оставаться до того, как последний пациент попадет в графу «выздоровевшие».