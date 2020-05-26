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Минздрав: напряжение будет оставаться до того, как последний пациент попадёт в графу «выздоровевшие»

26 мая 2020 11:20
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Новости Беларуси. Медучреждения по всей стране возвращаются к оказанию пациентам плановой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав: напряжение будет оставаться до того, как последний пациент попадёт в графу «выздоровевшие»-1

В частности, в Витебском областном онкодиспансере уже начали лечение профильных больных. В ближайшие дни к обычному режиму вернется областная клиническая больница.

Минздрав: напряжение будет оставаться до того, как последний пациент попадёт в графу «выздоровевшие»-4

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Обстановка остается сегодня достаточно сложной, если мы говорим про Минск, вообще в целом про республику. Но мы видим целый ряд положений, говорящих о том, что мы понемногу справляемся с ситуацией и выходим на плановую работу уже в том числе с выводом наших учреждений на плановый режим работы. 

Минский онкодиспансер снова начал плановую госпитализацию пациентов

При этом, безусловно, прекрасно понимаем, что напряжение мы не снимаем, и в тех учреждениях, которые находятся на острие, это напряжение остается. Оно будет оставаться до того, как последний пациент попадет в графу «выздоровевшие».

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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