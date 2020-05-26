Минский онкодиспансер снова начал плановую госпитализацию пациентов

Новости Беларуси. В Минском городском онкодиспансере возобновили плановую госпитализацию пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце марта хирургический и радиологический корпусы медучреждения перепрофилировали под лечение пневмоний. 26 мая с восьми утра хирургическое отделение уже работает в привычном режиме. Из непривычного – лишь измерение температуры тепловизором перед приемом пациентов.

В ближайшие дни врачи снова приступят к операциям. Радиологический корпус начнет работу к концу недели. На лечении здесь находятся еще 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Минздрав: напряжение будет оставаться до того, как последний пациент попадёт в графу «выздоровевшие» Важно отметить, что перепрофилирование отделений никак не сказалось на лечении онкобольных. Все они получали помощь медиков: на это время пациентов перевели в РНПЦ имени Александрова.