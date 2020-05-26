Минский онкодиспансер снова начал плановую госпитализацию пациентов

Новости Беларуси. В Минском городском онкодиспансере возобновили плановую госпитализацию пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минском городском онкодиспансере возобновили плановую госпитализацию пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конце марта хирургический и радиологический корпусы медучреждения перепрофилировали под лечение пневмоний. 26 мая с восьми утра хирургическое отделение уже работает в привычном режиме. Из непривычного – лишь измерение температуры тепловизором перед приемом пациентов.
В ближайшие дни врачи снова приступят к операциям. Радиологический корпус начнет работу к концу недели. На лечении здесь находятся еще 73 пациента с коронавирусной инфекцией.
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Важно отметить, что перепрофилирование отделений никак не сказалось на лечении онкобольных. Все они получали помощь медиков: на это время пациентов перевели в РНПЦ имени Александрова.
Виктор Кондратович, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:
С прошлой пятницы четвертый корпус – хирургический – прекратил свою деятельность как инфекционный. За выходные нам удалось привести корпус в порядок, то есть избавиться от шлюзов, инсталлировать оборудование, ранее работавшее. Что касается шестого корпуса радиологического, он сегодня продолжает работу, выписывает активно пациентов.
Ежедневно выписывается 15-20 пациентов. Мы предполагаем, что из 73 находящихся сегодня на лечении, к пятнице останется не больше 20 пациентов. Вы сами понимаете, что нецелесообразно держать весь корпус для 20 человек – мы их в спокойном режиме переведем в другие клиники города.