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26 мая. Минздрав опубликовал обновлённую статистику по коронавирусу в Беларуси

26 мая 2020 10:16
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Новости Беларуси. В Беларуси к 26 мая сделано 472 906 тестов на коронавирус. 

По информации Минздрава, всего в стране зарегистрированы 38 059 человек с COVID-19. К настоящему моменту вылечились и выписаны из больниц 15 086 пациентов, у которых была подтверждена инфекция. 

За весь период распространения коронавируса на территории Беларуси скончались 208 человек с рядом хронических заболеваний, отягощённых COVID-19. 

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# Коронавирус # общество

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