26 мая. Минздрав опубликовал обновлённую статистику по коронавирусу в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси к 26 мая сделано 472 906 тестов на коронавирус.

По информации Минздрава, всего в стране зарегистрированы 38 059 человек с COVID-19. К настоящему моменту вылечились и выписаны из больниц 15 086 пациентов, у которых была подтверждена инфекция.

За весь период распространения коронавируса на территории Беларуси скончались 208 человек с рядом хронических заболеваний, отягощённых COVID-19.