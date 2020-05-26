Кого могут освободить от экзаменов? «Сегодня рассматривается вопрос в Минздраве»

Что изменится в системе образования в Минске в связи с ситуацией с коронавирусом, рассказали в программе «Большой город» .

Марина Илющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома:

Определены сроки проведения выпускных экзаменов – с 1 по 9 июня. И в городе Минске завершат обучение на третьей ступени, это наши 11-классники, более 9 тысяч школьников. А на второй ступени, 9-классники, более 16 тысяч. И сегодня предметы, которые определены для сдачи, они остались прежними. Наши 9-классники будут в письменном виде, форме сдавать математику, русский и белорусский язык. А 11-классники будут сдавать четыре предмета: математика, русский или белорусский язык, на выбор – это письменно, и в устной форме – это иностранный язык и история Беларуси.

Мы сегодня говорим о том, что внесены изменения, коррективы в формат проведения. Будут соблюдены все требования. Самое главное требование, которое предъявляем мы, учреждения образования – это требования безопасности. Экзамены будут проводиться в больших аудиториях, в холлах, в рекреациях, чтобы дистанцирование было соблюдено.

Мы будем говорить о том, что сегодня рассматривается вопрос в Минздраве о том, что ребята, которые сейчас являются заболевшими или имеют…

Илона Волынец, СТВ:

Контакт первого уровня.

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Марина Илющеня:

Уровня, да, будут освобождены. Но документ находится сейчас на согласовании, рассматривается, вносят соответствующие изменения. То есть этот момент тоже остаётся на контроле. И вопросы, которые поднимаются, мы видим, что они решаются. Поэтому сегодня безопасность наших детей, наших педагогов, с учётом соблюдения всех необходимых мероприятий, проведения дезинфекции дезсредствами в учреждениях образования, с учётом соблюдения дистанции, и психологический климат, который постараются все, в том чсиле, создать благоприятный психологический климат на экзамене, чтобы ребятам было комфортно сдать эти экзамены.