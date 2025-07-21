«Рекламировать ничего не нужно». Губернатор Самарской области высоко оценил качество белорусской техники

Правительственная делегация из Самары в последний раз в Беларуси была три года тому назад. Время прошло, но аппетиты даже к традиционной белорусской продукции растут. Товарооборот между предприятиями Минпрома Беларуси и Самарской области в прошлом году достиг почти 80 миллионов долларов.

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области (Россия):

Всегда в вопросах экономического сотрудничества взаимодействия с Республикой Беларусь были на первом месте. Конечно же, это тот стратегический вектор, который определяет наш Президент Владимир Владимирович Путин вместе с вами. И мы очень внимательно следим за повесткой Союзного государства.

Для нас очень важно, чтобы Самара, которая является одним из самых индустриальных регионов Российской Федерации, была в этой повестке, видела себя там и соответствовала ей. У меня очень большая задача обновления и модернизации в Самарской области. Она капитальная. Только лифтов нам нужно заменить 6 тысяч. Порядка 4 миллиардов рублей мы предусмотрели на коммунальную технику на ближайшие несколько лет.

И, конечно, сегодня, посещая заводы, в первую очередь внимательно будем относиться к возможностям для прямого сотрудничества, потому что рекламировать ничего не нужно будет моим коллегам. Все все знают, видят этот опыт, и мы ему доверяем.