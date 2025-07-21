«Рекламировать ничего не нужно». Губернатор Самарской области высоко оценил качество белорусской техники
Беларусь расширяет свое дипломатическое присутствие в России. Вопрос укрепления региональных связей открыл рабочую неделю главы государства. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Самарской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко встретился с губернатором Самарской области.
Правительственная делегация из Самары в последний раз в Беларуси была три года тому назад. Время прошло, но аппетиты даже к традиционной белорусской продукции растут. Товарооборот между предприятиями Минпрома Беларуси и Самарской области в прошлом году достиг почти 80 миллионов долларов.
Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области (Россия):
Всегда в вопросах экономического сотрудничества взаимодействия с Республикой Беларусь были на первом месте. Конечно же, это тот стратегический вектор, который определяет наш Президент Владимир Владимирович Путин вместе с вами. И мы очень внимательно следим за повесткой Союзного государства.
Для нас очень важно, чтобы Самара, которая является одним из самых индустриальных регионов Российской Федерации, была в этой повестке, видела себя там и соответствовала ей. У меня очень большая задача обновления и модернизации в Самарской области. Она капитальная. Только лифтов нам нужно заменить 6 тысяч. Порядка 4 миллиардов рублей мы предусмотрели на коммунальную технику на ближайшие несколько лет.
И, конечно, сегодня, посещая заводы, в первую очередь внимательно будем относиться к возможностям для прямого сотрудничества, потому что рекламировать ничего не нужно будет моим коллегам. Все все знают, видят этот опыт, и мы ему доверяем.
Мы готовы помочь решить первоочередную задачу для губернатора – обновить коммунальную технику.
Сергей Шуляк, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» – коммерческий директор:
Мы продемонстрировали сегодня образцы этой техники, продемонстрировали даже некоторые модели в работе. И качество исполнения таких машин было высоко оценено губернатором. И мы надеемся, что мы будем участвовать в конкурсах, которые будут объявлены в ближайшее время на закупку такой техники до конца текущего года.
За последние два года поставлено более 120 автобусов, а в августе еще 20 новых машин выйдут на маршруты автомобильной столицы России, в Тольятти. А в Самаре уже работает сервисный центр МАЗа.
Андрей Конюшко, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
Глава государства поставил задачу углублять кооперацию. Безусловно, у МАЗа есть сервисный центр в Самаре, и будем рассчитывать на него, развивать до статуса мультибрендового. Где будет не только предоставляться широкий спектр техники белорусского производства, но и дальнейшее сопровождение и сервис.
Нарастить закупки традиционной техники и открыть для себя белорусские образцы специальных машин гостями Самары предложили сегодня в Совете министров.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
В 2024 году двусторонний товарооборот достиг почти 2,8 миллиарда долларов США, за 5 месяцев 2025 года мы приблизились к миллиарду долларов. Мы заинтересованы максимально наращивать объемы взаимной торговли. Готовы проработать возможность опытной эксплуатации электробусов в Самарской области, а также поставить троллейбус с увеличенным автономным ходом. Ваши предприятия хорошо знакомы с грузовой и коммунальной техникой МАЗ.
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