Реклама и экстремизм: Мининформ заблокировал 12 интернет-ресурсов и 6 страниц «ВКонтакте»

Новости Беларуси. Мининформ ограничил доступ к двенадцати интернет-ресурсам и шести страницам в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщается на сайте Министерства информации, решение было принято 18-19 октября. Основанием для этого послужили письменные уведомления МАРТ и Мингорисполкома.

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Интернет-ресурсы заблокированы за ненадлежащую рекламу, а вк-страницы – за распространение материалов, которые решением суда Октябрьского района Витебска признаны экстремистскими.

Летом 2018 года Мининформ ограничил доступ к четырём интернет-ресурсам.