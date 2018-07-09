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Ещё четыре сайта попали под ограничение Мининформа

09 июля 2018 11:31
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Новости Беларуси. 7 июля Министерство информации Беларуси ограничило доступ к четырём интернет-ресурсам.  

По сведениям министерства, такое решение было принято на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.  

Ограничение коснулось сайтов med-by.info, artrovex.info, normaten8.pokupkishops.ru, medicina-portal.com. Эти порталы заблокировали за размещение ненадлежащей рекламы лекарственных средств.  

В начале июня 2018 года по той же причине Мининформ ограничило доступ к 17 сайтам.  

Посредством этих ресурсов нарушался порядок предоставления микрозаймов – здесь подробности.  

# Интернет # общество

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