Ещё четыре сайта попали под ограничение Мининформа

Новости Беларуси. 7 июля Министерство информации Беларуси ограничило доступ к четырём интернет-ресурсам.

По сведениям министерства, такое решение было принято на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Ограничение коснулось сайтов med-by.info, artrovex.info, normaten8.pokupkishops.ru, medicina-portal.com. Эти порталы заблокировали за размещение ненадлежащей рекламы лекарственных средств.

В начале июня 2018 года по той же причине Мининформ ограничило доступ к 17 сайтам.