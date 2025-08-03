В отставку ушел премьер-министр Литвы. Вернее, его ушли. Недавно выяснилось, что компания, которая принадлежит членам семьи Палуцкаса, победила в конкурсе на получение европейской поддержки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В отставку ушел премьер-министр Литвы. Вернее, его ушли. Недавно выяснилось, что компания, которая принадлежит членам семьи Палуцкаса, победила в конкурсе на получение европейской поддержки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Этим фактом заинтересовались соответствующие органы. Уже идет проверка. Всплыли и другие факты. К примеру, политик приобрел квартиру в Вильнюсе по заниженной стоимости. Спрашивается, с чего такая щедрость, проявленная иностранным инвестором?
С коррупцией решили бороться и на Украине. Но, как обычно, что-то пошло не так. 31 июля Верховная рада вернула независимость антикоррупционным органам после того, как неделю назад ее отобрала. Однако органы эти не простые, а западные. Вот у Зеленского ничего и не получилось. С НАБУ и САП взятки оказались гладки.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура тесно связаны друг с другом. Их создания от Украины требовали МВФ и Еврокомиссия, а без этих институций Украину отказывались брать в ЕС.
Впрочем, и сейчас не горят желанием обещанное исполнять. Хотя НАБУ и САП уже 10 лет как есть и отличаются беспрецедентной независимостью. По сути, эти структуры выведены из зоны влияния силовиков и Президента и, грубо говоря, творят, что хотят. То есть могут брать в разработку любого политика, даже из приближенных, и давать этому делу ход. Ну скажите, кому такое понравится? Вот и Зеленскому не понравилось.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Запад сейчас давит на Зеленского. И я вот наблюдаю за этим, думаю: а что Зеленский хотел? Он миллиарды и сотни миллиардов взял денег. Запад говорит: мы хотим посмотреть, куда пойдут эти деньги тратиться. И предложили когда-то создать антикоррупционное бюро и антикоррупционную прокуратуру.
И возмущаться не надо. Ты взял деньги, и тот, кто давал, хотел проконтролировать у тебя как несуверенного государства, куда ты дел деньги. А куда девал, вы знаете. За это время люди на Лазурном Берегу и дальше построили солидные дворцы и неплохо себя чувствуют. И даже в президенты Украины некоторые метят. Это чехарда, иначе не назовешь.
Хотя кого Запад пытается учить? У самих рыльце, как говорится, в пушку. В Европе, как и в США, существует узаконенный механизм коррупции. Просто другим словом называется – лоббизм. То есть продвижение определенных интересов за вознаграждение. В Украине, скорее всего, что-то не поделили – и нашла коса на камень.