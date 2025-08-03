«Сотни миллиардов взял». Лукашенко объяснил, почему Запад давит на Зеленского

В отставку ушел премьер-министр Литвы. Вернее, его ушли. Недавно выяснилось, что компания, которая принадлежит членам семьи Палуцкаса, победила в конкурсе на получение европейской поддержки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Этим фактом заинтересовались соответствующие органы. Уже идет проверка. Всплыли и другие факты. К примеру, политик приобрел квартиру в Вильнюсе по заниженной стоимости. Спрашивается, с чего такая щедрость, проявленная иностранным инвестором? С коррупцией решили бороться и на Украине. Но, как обычно, что-то пошло не так. 31 июля Верховная рада вернула независимость антикоррупционным органам после того, как неделю назад ее отобрала. Однако органы эти не простые, а западные. Вот у Зеленского ничего и не получилось. С НАБУ и САП взятки оказались гладки.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура тесно связаны друг с другом. Их создания от Украины требовали МВФ и Еврокомиссия, а без этих институций Украину отказывались брать в ЕС. Впрочем, и сейчас не горят желанием обещанное исполнять. Хотя НАБУ и САП уже 10 лет как есть и отличаются беспрецедентной независимостью. По сути, эти структуры выведены из зоны влияния силовиков и Президента и, грубо говоря, творят, что хотят. То есть могут брать в разработку любого политика, даже из приближенных, и давать этому делу ход. Ну скажите, кому такое понравится? Вот и Зеленскому не понравилось.