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Новости по тегу #Реки

В Витебске развернулась масштабная работа по расчистке русла реки Витьбы
05 октября 2026 06:49

В Витебске развернулась масштабная работа по расчистке русла реки Витьбы

Новый тримаран от пинского завода проходит испытания! Когда новинка будет доступна для туристов?
28 сентября 2026 18:34

Новый тримаран от пинского завода проходит испытания! Когда новинка будет доступна для туристов?

Почему уровень воды в реках Беларуси ниже климатической нормы? Объяснила эксперт
24 августа 2026 18:54

Почему уровень воды в реках Беларуси ниже климатической нормы? Объяснила эксперт

В Хорватии реки Драва и Дунай обмелели до рекордных минимумов
04 августа 2026 08:31

В Хорватии реки Драва и Дунай обмелели до рекордных минимумов

В Беловежской пуще реализован проект по изменению русла реки – как это было и какой результат?
23 ноября 2025 17:41

В Беловежской пуще реализован проект по изменению русла реки – как это было и какой результат?

На берегах рек и озёр Гродненского региона проходят экологические акции
21 августа 2025 06:48

На берегах рек и озёр Гродненского региона проходят экологические акции

Реки Беларуси в опасности! Как спасают водоёмы от обмеления и зарастания?
03 августа 2025 17:31

Реки Беларуси в опасности! Как спасают водоёмы от обмеления и зарастания?

В Беловежской пуще реализуют пилотный проект по восстановлению гидрологического режима реки
02 августа 2025 17:32

В Беловежской пуще реализуют пилотный проект по восстановлению гидрологического режима реки

В Верховье из-за сильных ливней размыло берег Западной Двины
26 июля 2025 07:55

В Верховье из-за сильных ливней размыло берег Западной Двины

С 1 мая пляжи будут готовы принять посетителей для открытия купального сезона
23 апреля 2025 07:21

С 1 мая пляжи будут готовы принять посетителей для открытия купального сезона

Берега зарастают! С чем связывают «застой» белорусского судоходства?
26 мая 2024 17:30

Берега зарастают! С чем связывают «застой» белорусского судоходства?

Ночью вода в реке Урал у Оренбурга поднялась почти на 50 сантиметров
10 апреля 2024 06:31

Ночью вода в реке Урал у Оренбурга поднялась почти на 50 сантиметров