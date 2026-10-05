Новости по тегу #Реки

Такого скопления строительной техники на набережной не видели почти 10 лет: экскаваторы спустились прямо в русло, а специалисты вплотную занялись экологическим состоянием водной артерии.
Управлять таким судном сможет почти каждый.
«За счет того, что быстро половодье прошло, у нас межень началась гораздо раньше. То есть мы уже к низким уровням пришли в апреле».
На Драве уровень опустился на 20 сантиметров ниже предыдущего антирекорда. Дунай падает по всей длине, включая соседние страны.
В Беларуси насчитывается свыше 21 тысячи поверхностных водных объектов. Примерно 12 % из них обмелели. Причина – изменение климата, а как известно, проблемы природного характера могут легко перетечь в экономическое русло.
В наведении порядка приняли участие десятки местных жителей. Особую активность проявили подростки. За несколько часов все вместе убрали мусор и вернули прибрежной зоне ухоженный и опрятный вид.
Изменения климата несут определенные риски для рек и озер Беларуси. Одна из таких проблем – это зарастание водоемов. К нему приводит изменение температуры и качества воды, что перетекает из природного в экономическое русло.
С июня на реке Наревка работают мелиораторы – впервые с уникальной миссией для Беларуси – вернуть реку в старое русло. Его установить удалось по многочисленному картографическому материалу, начиная с XIX века.
По предварительным оценкам оползень произошел на территории около 100 квадратных метров.
Специалисты уже завершили санитарную очистку территорий, работники ОСВОДа обследовали акваторию и дно разрешенных для купания мест.
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