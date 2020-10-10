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Реформу Конституции продолжают обсуждать на диалоговых площадках

10 октября 2020 13:02
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Новости Беларуси. Диалоговые площадки для обсуждения реформы Конституции продолжают работать в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реформу Конституции продолжают обсуждать на диалоговых площадках-1

Обсуждения пройдут во всех регионах – от городов до небольших поселков. Все желающие получат возможность обсудить перспективы развития страны с депутатами, чиновниками, активистами общественных объединений и политический партий, представителями различных сфер.

Реформу Конституции продолжают обсуждать на диалоговых площадках-4

Такой формат конструктивного диалога власти и общества позволит услышать максимальное количество мнений. Помимо изменений в главный закон страны, участники встреч будут говорить об актуальных вопросах и проблемах в жизни страны и регионов.

Реформу Конституции продолжают обсуждать на диалоговых площадках-7

Предложенные во время дискуссий идеи озвучат на Всебелорусском народном собрании. Напомним, предложения об изменениях в Конституцию также собирают депутаты. Письма можно отправить на электронный адрес Палаты представителей. Дедлайн – 25 октября.

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# Конституция # общество # Олег Слинько # Фотофакт

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