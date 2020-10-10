Реформу Конституции продолжают обсуждать на диалоговых площадках

Новости Беларуси. Диалоговые площадки для обсуждения реформы Конституции продолжают работать в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждения пройдут во всех регионах – от городов до небольших поселков. Все желающие получат возможность обсудить перспективы развития страны с депутатами, чиновниками, активистами общественных объединений и политический партий, представителями различных сфер.