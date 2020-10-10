Выздоровели 76 983 пациента. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 10 октября

Новости Беларуси. В Беларуси на 10 октября выздоровели и выписаны 76 тысяч 983 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси на 10 октября выздоровели и выписаны 76 тысяч 983 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С положительным тестом зарегистрированы более 83 тысяч человек. В последнее время Минздрав фиксирует прирост новых случаев заболевания. Однако ко второй волне медики подошли ответственно: подготовлен коечный фонд, сформированы необходимые запасы дезсредств и защитных костюмов.
Как сейчас работают медики в Беларуси и чего ждут от второй волны коронавируса? Показываем на примере 10-й больницы
Но, чтобы свести к минимуму количество новых случаев, рекомендуется придерживаться банальных правил: носить маску, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки.
Белорусские лаборатории продолжают работу по выявлению новых случаев. Всего проведено более 2 миллионов тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 891 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.