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Выздоровели 76 983 пациента. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 10 октября

10 октября 2020 12:31
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Новости Беларуси. В Беларуси на 10 октября выздоровели и выписаны 76 тысяч 983 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выздоровели 76 983 пациента. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 10 октября-1

С положительным тестом зарегистрированы более 83 тысяч человек. В последнее время Минздрав фиксирует прирост новых случаев заболевания. Однако ко второй волне медики подошли ответственно: подготовлен коечный фонд, сформированы необходимые запасы дезсредств и защитных костюмов.

Как сейчас работают медики в Беларуси и чего ждут от второй волны коронавируса? Показываем на примере 10-й больницы

Но, чтобы свести к минимуму количество новых случаев, рекомендуется придерживаться банальных правил: носить маску, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки.

Выздоровели 76 983 пациента. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 10 октября-4

Белорусские лаборатории продолжают работу по выявлению новых случаев. Всего проведено более 2 миллионов тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 891 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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