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Участник автопробега «‎За единую Беларусь»: выходим, чтобы показать, что молчаливое большинство, которое сидит дома, неправо

10 октября 2020 11:56
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Новости Беларуси. Масштабный автопробег под девизом «За единую Беларусь!» собрал десятки участников. Неравнодушные к судьбе страны белорусы, объединившись в колонну машин под государственными флагами, стартовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участник автопробега «‎За единую Беларусь»: выходим, чтобы показать, что молчаливое большинство, которое сидит дома, неправо-1

Следом за жителями столицы эстафету подхватили в Руденске, Марьиной Горке, Осиповичах, Бобруйске. В такое путешествие по стране и ее значимым местам решили отправиться люди разных возрастов и профессий. Многие приехали целыми семьями. Все они сторонники мира и порядка в стране, за сохранение единства в обществе и целостности страны. Каждый участник стремится показать, что сохранение наших общих достижений сегодня и память об исторических событиях для белорусов первостепенны.

Участник автопробега «‎За единую Беларусь»: выходим, чтобы показать, что молчаливое большинство, которое сидит дома, неправо-4

Светлана Баты, участница автопробега:
Я хочу, чтобы мои дети росли и знали нашу историю, знали наш национальный флаг (не тот, который сейчас бчбшный носят, а именно наш белорусский, красно-зеленый) знали историю наших бабушек, дедушек. Поэтому мы едем не просто так, а едем в места, где захоронения Великой Отечественной войны, чтобы дети уже с такого возраста знали и понимали.

Участник автопробега «‎За единую Беларусь»: выходим, чтобы показать, что молчаливое большинство, которое сидит дома, неправо-7

Евгений Гагарин, участник автопробега:
Мы видим опыт Украины, опыт Киргизии и так далее. Поэтому это единственный островок остался Республика Беларусь, которая спокойная, чистая, аккуратная. Поэтому и выходим, чтобы показать, что это молчаливое большинство, которое сидит дома, в принципе неправо, потому что потом будет очень поздно, как это было в Украине. Сейчас многие жалеют, много знакомых, много жалеют: почему мы не вышли, не поддержали в свое время? Хотя там была слабая власть. Эта сильная власть, и слава богу.

Участник автопробега «‎За единую Беларусь»: выходим, чтобы показать, что молчаливое большинство, которое сидит дома, неправо-10

Колонна направляется в Гомель. Центральная площадь областного центра – финальная точка маршрута. Символической кульминацией автопробега станет остановка в мемориальном комплексе «Ола». Участники почтут память жителей сожженной деревни. Присоединиться к патриотической акции еще могут жители Жлобина и Буда-Кошелево.

# Государственная социальная политика # общество # Светлана Баты # Евгений Гагарин # Фотофакт

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