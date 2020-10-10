Участник автопробега «‎За единую Беларусь»: выходим, чтобы показать, что молчаливое большинство, которое сидит дома, неправо

Новости Беларуси. Масштабный автопробег под девизом «За единую Беларусь!» собрал десятки участников. Неравнодушные к судьбе страны белорусы, объединившись в колонну машин под государственными флагами, стартовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следом за жителями столицы эстафету подхватили в Руденске, Марьиной Горке, Осиповичах, Бобруйске. В такое путешествие по стране и ее значимым местам решили отправиться люди разных возрастов и профессий. Многие приехали целыми семьями. Все они сторонники мира и порядка в стране, за сохранение единства в обществе и целостности страны. Каждый участник стремится показать, что сохранение наших общих достижений сегодня и память об исторических событиях для белорусов первостепенны.

Светлана Баты, участница автопробега:

Я хочу, чтобы мои дети росли и знали нашу историю, знали наш национальный флаг (не тот, который сейчас бчбшный носят, а именно наш белорусский, красно-зеленый) знали историю наших бабушек, дедушек. Поэтому мы едем не просто так, а едем в места, где захоронения Великой Отечественной войны, чтобы дети уже с такого возраста знали и понимали.

Евгений Гагарин, участник автопробега:

Мы видим опыт Украины, опыт Киргизии и так далее. Поэтому это единственный островок остался – Республика Беларусь, которая спокойная, чистая, аккуратная. Поэтому и выходим, чтобы показать, что это молчаливое большинство, которое сидит дома, в принципе неправо, потому что потом будет очень поздно, как это было в Украине. Сейчас многие жалеют, много знакомых, много жалеют: почему мы не вышли, не поддержали в свое время? Хотя там была слабая власть. Эта сильная власть, и слава богу.