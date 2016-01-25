Реформа системы ЖКХ стартовала во всем Минске: все ЖЭСы преобразованы в подрядные организации

Новости Беларуси. Реформа системы ЖКХ стартовала по всей столице. В марте 2015 года в качестве эксперимента модернизация коммунальной системы Минска проходила на базе Первомайского и Партизанского районов. Пилотный проект признали успешным и вскоре он полностью охватил город.

Все существующие 130 жилищно-эксплуатационных служб преобразованы в 48 подрядных организаций. Это позволит значительно сократить расходы на содержание персонала и поможет создать единую структуру управления всеми жилищными объединениями города.

Между тем, такая процедура сделает сферу оказания технических услуг более прозрачной для жителей Минска без увеличения тарифов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Проведенные мероприятия и еще ряд дополнительных позволили сократить бюджетную субсидию, о которой мы часто говорили, бюджетные затраты. Это освобождение от непрофильных функций. Это снижение административного управленческого аппарата, которое было проведено. Снизили практически до 8% общую штатную численность. Это внедрение технического обслуживания силами рабочих по комплексному обслуживанию зданий.