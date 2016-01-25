Новости Беларуси. Минск переходит на интеллектуальную транспортную систему. Дорожный проект разрабатывается по инициативе столичной Госавтоинспекции совместно с китайскими коллегами. Первая ласточка «умной технологии» – прибор обнаружения инцидентов и маршрутного ориентирования. Его работу в тестовом режиме на пересечении Партизанского проспекта и кольцевой уже успели по достоинству оценить специалисты и водители.

От пробок и заторов спасают восемь видеодатчиков, блютуз-детекторов и радаров. Они позволяют оперативно реагировать на дорожную обстановку и посредством информационных табло подсказывать оптимальный путь водителям.

Вскоре видеодетекторами оборудуют проспект Машерова от улицы Козлова до Даумана. После тестирования устройства появятся и на втором транспортном кольце.

Павел Игнатович, инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Тестируется технология приоритетного проезда с помощью специального оборудования, датчиков. Данная технология тестируется в данный момент для обеспечения приоритетного проезда трамвая на пересечении Козлова – Платонова.

Кроме того, в столице уже закупили оборудование, с помощью которого пешеход, находясь в любой части регулируемого перехода, может продлить зеленый свет. В качестве эксперимента его установят на светофорных мачтах на пересечении улиц Кижеватова, Серова, Козлова и Платонова. Позже на эту систему может перейти и весь город, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.