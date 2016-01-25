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БГУ устроил экстремальный День Татьяны в Минске: гонки на лыжах, сноуборд и футбол в надувных костюмах сумоистов

25 января 2016 16:55
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Новости Беларуси. Экстрим в Татьянин день. Более 400 студентов главного вуза страны 25 января встали на лыжи и сноуборды. Студенты, преподаватели, команда ректората и деканы факультетов отметили студенческий праздник со спортивным запалом.

Татьяна Алекса – студентка третьего курса, именинница, будущий культуролог-менеджер. На лыжах впервые после пятилетнего перерыва.

Татьяна Морева – журналист, студентка пятого курса. Первое место в списке зимних увлечений – сноуборд.

Сменили интеллектуальные баталии на спортивные состязания сегодня главные героини праздника неслучайно. День Татьяны, раннехристианской мученицы и покровительницы студенчества, в Беларуси отмечают ежегодно. Тренд этого сезона – здоровый образ жизни.

По команде на лыжную трассу вышли студенты, преподаватели, деканы факультетов и команда ректората.

Полкилометра ожесточенной борьбы – эстафета переходит следующему участнику.

Спустя четыре круга на пьедестал поднимается молодежная сборная. Не повод для расстройства для опытных, но не столь быстрых участников гонки. Тем более, что взять реванш можно на скоростных спусках. Лыжи, сноуборды, на крайний случай надувные санки – достойный арсенал, чтобы дать отпор зимней непогоде и плохому настроению.

После основанных мероприятий свободная развлекательная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты # Фотофакт # Игорь Сенюто # Элеонора Лутович

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