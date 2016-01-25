Дворец Независимости 25 января открыл двери для студентов и преподавателей Академии управления при Президенте

Новости Беларуси. Один из архитектурных символов Беларуси – Дворец Независимости в Минске – 25 января открыл двери для студентов и преподавателей Академии управления при Президенте. Во время экскурсии можно было воочию увидеть интерьеры, которые годом ранее обошли все мировые телеэкраны. Именно здесь прошли переговоры Нормандской четверки и фактически был дан старт долгой и сложной дороге к миру в Украине.

Дворец Независимости – самое статусное здание Беларуси. Оказаться в нем можно, что называется, по случаю: будь-то важное политическое событие или большое торжество. А сегодня здесь лучшие студенты и преподаватели Академии управления. Кто-то с интересом рассматривает произведения искусства – эти картины, кстати, дарили высокие гости из разных стран. А кто-то присматривается, возможно, к будущему месту работы.

Здание размером в 50 тысяч квадратных метров возвели всего за 29 месяцев вместо запланированных 57. И это далеко не единственный рекорд. Люстра в Универсальном зале – единственная в своем роде. Ее вес – около 2 тонн, высота – почти 2,5 метра, а длина – около 9 метров. Она выполнена из латуни и хрусталя.

Создали такую красоту мастера из Лиды.

Иван Беньчиков, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Здесь показывают нашу культуру, красоту всей нашей страны. Я горжусь этим.

Это, пожалуй, один из самых известных залов во Дворце Независимости. Именно в Зеленом зале проходили переговоры Нормандской четверки. На этом диванчике расположилась Ангела Меркель, подле нее – Франсуа Олланд. Эти кресла сдвинули, здесь расположился Петр Порошенко, а там – Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, практически вся мебель во Дворце Независимости белорусского производства. Даже шторы – дело рук наших мастеров. Длинные и на вид совершенно воздушные, они не горят в огне и не пропускают звуки.

Марат Жилинский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Насколько богата белорусская земля талантами, именно самобытными таланами. Здесь идет очень хорошее сочетание каких-то современных моментов и моментов, связанных с историей. Очень приятно видеть и орнамент белорусский, колориты белорусские.

Это уже не первая экскурсия во Дворце Независимости. Проект начался прошлым летом. И судя по впечатлениям гостей, здесь еще не раз будут проходить подобные неформальные встречи.