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«Мы должны об этом помнить». Какому событию посвятили 23 июня в «Календаре Памяти»?

23 июня 2022 14:07
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Новости Беларуси. Донести историческую правду и передать ее молодому поколению. Культурно-патриотическая акция «Календарь Памяти» продолжает свою работу. Возле монумента Победы состоялась вторая встреча, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мы должны об этом помнить». Какому событию посвятили 23 июня в «Календаре Памяти»?-1

Страничку календаря с 23 июня посвятили началу самой масштабной военной операции «Багратион». Она продолжалась 68 дней и не имела равных по пространственному размаху и результатам. Операция «Багратион» привела к освобождению Беларуси от немецких оккупантов летом 1944-го. Представители общественных организаций возложили цветы к памятнику и после минуты молчания перевернулась вчерашняя страница календаря.

«Мы должны об этом помнить». Какому событию посвятили 23 июня в «Календаре Памяти»?-4

Лола Танкевич, учащаяся гимназии № 61:
Наша молодежь должна в этом участвовать. Она должна все больше участвовать в таких мероприятиях, посвященных истории. Потому что история – это именно та наука, которая учит нас жизни. Если мы будем учить историю, мы не совершим тех ошибок.

«Мы должны об этом помнить». Какому событию посвятили 23 июня в «Календаре Памяти»?-7

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:
Война прошлась через каждую белорусскую семью. У меня воевали два деда. У меня тетя моей бабушки, девятилетняя девчонка, когда в деревню пришли немцы, рванула в лес. И больше ее никогда никто не видел. Знаете, мы, потомки, наследники Великой победы, мы обязательно должны транслировать всю историческую правду.

«Мы должны об этом помнить». Какому событию посвятили 23 июня в «Календаре Памяти»?-10

Марина Суперфин, председатель первичной организации «Белорусского союза женщин» на предприятии по производству кондитерских изделий:
Мы должны об этом помнить, должны передавать. Это наша история. И сегодня очень важно об этом говорить.

«Мы должны об этом помнить». Какому событию посвятили 23 июня в «Календаре Памяти»?-13

Познакомиться с «Календарем Памяти» можно ежедневно. Культурная акция продлится до 3 июля включительно.

# Год исторической памяти # общество # Лола Танкевич # Наталья Воронова # Марина Суперфин # Фотофакт

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