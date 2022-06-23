«Мы должны об этом помнить». Какому событию посвятили 23 июня в «Календаре Памяти»?

Новости Беларуси. Донести историческую правду и передать ее молодому поколению. Культурно-патриотическая акция «Календарь Памяти» продолжает свою работу. Возле монумента Победы состоялась вторая встреча, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Страничку календаря с 23 июня посвятили началу самой масштабной военной операции «Багратион». Она продолжалась 68 дней и не имела равных по пространственному размаху и результатам. Операция «Багратион» привела к освобождению Беларуси от немецких оккупантов летом 1944-го. Представители общественных организаций возложили цветы к памятнику и после минуты молчания перевернулась вчерашняя страница календаря.

Лола Танкевич, учащаяся гимназии № 61:

Наша молодежь должна в этом участвовать. Она должна все больше участвовать в таких мероприятиях, посвященных истории. Потому что история – это именно та наука, которая учит нас жизни. Если мы будем учить историю, мы не совершим тех ошибок.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Война прошлась через каждую белорусскую семью. У меня воевали два деда. У меня тетя моей бабушки, девятилетняя девчонка, когда в деревню пришли немцы, рванула в лес. И больше ее никогда никто не видел. Знаете, мы, потомки, наследники Великой победы, мы обязательно должны транслировать всю историческую правду.

Марина Суперфин, председатель первичной организации «Белорусского союза женщин» на предприятии по производству кондитерских изделий:

Мы должны об этом помнить, должны передавать. Это наша история. И сегодня очень важно об этом говорить.