Речевые информаторы для незрячих и слабовидящих установят на станциях Минского метрополитена

Новости Беларуси. Метро заговорит с пассажирами. Речевые информаторы установят на станциях столичной подземки. Электронные устройства помогут сориентироваться незрячим и слабовидящим горожанам.

В первую очередь новые приборы появятся на станции «Кунцевщина». Рядом с ней находится предприятие, где работают инвалиды по зрению.

Первый речевой информатор уже прошел тест-драйв на «Площади Ленина», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Домерчиков, начальник дистанции связи службы сигнализации и связи КУП «Минский метрополитен»:

У слабовидящих должен быть пуль, который они нажимают, и в том радиусе, где этот речевой информатор установлен, он и будет сообщать ту информацию, которую в данный момент нужна. Если он выходит со станции, ему будут говорить «Выход со станции «Кунцевщина». Направо проход – улица такая-то, налево – улица такая-то».