В центре Бреста жильцы первых этажей многоэтажки страдают от нечистот в подвале

Новости Беларуси. В центре Бреста жильцы одной из многоэтажек вот уже несколько лет страдают от неисправной канализации. В подвалах сырость и неприятный запах, невозможно хранить урожай. Жильцы дома почти ежедневно обращаются к коммунальникам за помощью, но проблема решается ненадолго. А канализационные стоки продолжают отравлять жизнь.

Татьяна Наливайко:

Нечистоты поднимались до уровня ноги. И залиты ступеньки, первые две ступеньки. Практически пройти сюда невозможно.

Татьяна Наливайко живет в доме с момента его сдачи, с начала 1970 годов. Но проблема с канализацией в последнее время серьезно обострилась из-за регулярных подтоплений подвала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Куц:

Крайняя дверь. Постоянно туда течет. Я там и не храню практически ничего.

Жильцы дома, а это семь подъездов по 15 квартир, устали жаловаться, звонить в разные инстанции. Из-за канализационных нечистот нечем дышать в квартирах на первых этажах. От влаги гниет пол и разрушаются фундамент и стены дома. В трех подъездах год назад стало суше: проблему удалось решить благодаря настойчивости отдельных жильцов. Но и здесь почему-то коммунальщики до конца работу не сделали. Сил хватило лишь на ремонт трех из семи подъездов. Немыми свидетелями проводимых работ остались ржавые трубы, которые сотрудники не посчитали нужным убрать за собой.

Жительница дома:

Центральную провели, а для остальных подъездов они еще не сделали. У нас очень долго затапливалось, ежедневно. Аварийка «Водоканала» говорила: «Вы нам уже надоели, мы к вам больше приезжать не будем».

У коммунальных служб своя версия происходящего. Вина лежит не только на изношенных трубах системы, но и на жильцах.

Дмитрий Никифоров, главный инженер ЖЭС № 4 города Бреста:

Они сбрасывают в канализацию мусор, картофель, различные банки. Мы и бутылки стеклянные доставали из канализации.

Нашей съемочной группе представители ЖЭСа и жилищного ремонтно-эксплуатационного управления Бреста пообещали проблему решить. Только вот сроки выполнения расходятся.

Дмитрий Никифоров, главный инженер ЖЭС № 4 города Бреста:

Я готов эту работу сделать, когда будет сезон. Если мы все раскопаем, пойдет дождь, мы тогда только наделаем еще больше проблем.

Павел Заграй, начальник КУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Бреста»:

Мы проанализируем заявки, которые поступали за последние три-четыре месяца. Если есть регулярность, будем перекладывать. Пока все сводиться к тому, что проблема в наружном коллекторе. Поэтому мы с «Водоканалом» будем принимать решение: либо они что-то будут делать, либо мы, либо совместно.

Тем временем, пока под лежачий камень коммунальных организаций вода не течет. В подвал дома № 77 она продолжает прибывать с незавидным постоянством.