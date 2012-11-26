Видеокамеры в Минске фиксируют, как женщины в магазинах прячут товары под детей, в примерочных - как женщины переодеваются, в роддомах - как рожают

Новости Беларуси. Сталкиваться с мелкими и не очень воришками Евгению приходится каждый день — работает начальником службы безопасности в гипермаркете. Только за октябрь в этом магазине 50 краж. Материальные последствия нераскрытых нарушений возмещают сотрудники магазина. Такие правила. А вот ТОП самых воруемых товаров.

Евгений Ермаков, начальник службы безопасности сети гипермаркетов:

Конфеты-шоколад. Плоские, небольшие, их легко спрятать под одеждой. Элитные сорта алкоголя. Готовые мясные изделия. Длинные палки колбас прячут за поясные ремни, в рукова курток в осенне-зимний период. Бывают, приходят с коляской и прячут даже под детей.

Один из самых серьезных видов ущерба для предприятий торговли составляет употребление в пищу товара непосредственно в торговом зале.

Еще гастрономические воры любят прихватить с собой дорогую рыбу, опять же из-за плоской упаковки, и мелкие товары. В общем все, что легко спрятать, съесть или выпить, не доходя до кассы.

Совершить кражу в любом крупном магазине, может быть, и получится, только вот вынести товар за пределы кассы — вряд ли. Только в одном месте могут наблюдать сразу 3 камеры А оператор видеонаблюдения видит картинку.

Только за этим магазином наблюдают три десятка камер. А через объективы смотрит всего одна пара глаз. Казалось бы, уследить за всем невозможно. Но и здесь есть свои секреты.

Евгений Ермаков:

Нет задачи сидеть человеку и наблюдать все камеры. Идет постоянная координация посредством радиосвязи оператора и сотрудников в зале. Он их глаза. Он их направляет, чтобы они провели человека, посмотрели, что он взял и донес ли он это до кассы, и оплатил ли.

Евгений рассказывает: даже если покупатель явно спрятал в рукав палку колбасы — это еще не кража, может, так нести удобнее. А вот пересек линию кассы — значит вор! Вот видно: парень перекладывает краденый товар за границу торгового зала, подходит к выходу, но уже здесь его встречают сотрудники охраны. 70% краж раскрывают именно благодаря видеонаблюдению.

Сегодня электронные глаза повсюду. Например, любой желающий, выезжая в командировку, может онлайн проверить состояние дорог. Камеры наблюдения ежегодно спасают сотни жизней. Станция метрополитена. Парень роняет мобильный телефон. Диспетчер, который увидел это через объектив, вовремя отключает электронапряжение рельсов. Если бы не видеокамеры, страшных последствий было бы не избежать. Или вот еще, пожалуй, самый громкий пример. Взрыв в минском метро. Тогда именно благодаря изображениям с видеокамер удалось быстро вычислить террористов.

К тому, что камеры наблюдения следят за нами повсюду, все уже давно привыкли. И это в целях нашей же безопасности. Иногда это слежение переходит рамки всех границ. Корреспонденты программы «Неделя» на СТВ решили это проверить. Правда с телекамерой их вряд ли примут в этом магазине... Поэтому — мобильный телефон!

Магазин одежды эконом-класса в Минске. Казалось бы ничего особенного. Если бы ни одно НО! Камеры наблюдения прямо в примерочных. А табличку, предупреждающую о съемке нужно еще поискать! Расположена она уж никак не на уровне глаз. Это место дамы как правило закрывают сумкой.

Руководитель магазина оказался не самым приветливым - это и понятно. Нарушения на лицо. На табличке, ко всему прочему указано, что съемка ведется в магазине, а никак не в примерочной!

О том, что камера работает, свидетельствует, как минимум, подсветка. Инфракрасное излучение в виде белых лампочек, невидимое человеческому глазу, проявляется через электронные объективы. Да и про то, что камеры все-таки работают, проболтался сам директор.

Законна ли съемка камерой наблюдения в примерочной — вопрос. Корреспондент адресовал его фирме по установке охранных систем. Название компании и свое имя эксперт называть отказался. Это и понятно - все-таки интересы бизнеса.

Представитель организации по установке охранных систем:

Это вмешательство в личную жизнь. А все, что касается вмешательства в личную жизнь, у нас регламентируется уголовным кодексом. Когда у нашей компании просят установить такую камеру, мы объясняем, что это запрещено.

А еще камеры в тех же раздевалках иногда скрывают за техническими элементами. Неподготовленный участник такой съемки их вряд ли заметит. Такую съемку можно прировнять к личному досмотру.

Елена Мойсейчик, юрист:

Здесь однозначно нарушены права гражданина. Как минимум, прежде чем я вхожу в кабинку, должна быть в доступном месте информация. Это можно приравнивать к личному досмотру. В соответствии с законодательством, личный досмотр могут проводить работники правоохранительных органов.

Начальник сети гипермаркетов объясняет, вопрос охраны можно решить и другими защитными средствами. Например, магнитными бирками или антикражными этикетками.

Евгений Ермаков:

21 век на дворе. Технических средств сейчас огромнейшее количество во видам, ценам. Поэтому от вещей, сопряженных с нарушением этических норм, нужно уходить!

Новость о том, что в минских роддомах установлены камеры наблюдения, да еще и в помещениях, где непосредственно принимают роды, на этой неделе вызвала резонанс. Пациентка первой клинической сообщила об этом в интернете. Мол, на каком основании ведется съемка. В клинике уверяют — видео помогает решать спорные вопросы.

Тамара Бартош, заместитель главного врача УЗ «1-ая городская клиническая больница»:

Одна пациентка родственникам сообщила, что персонал к ней некорректно относился. Мы посмотрели вместе пленку и к ужасу родственников убедились, что как раз пациентка вела себя некорректно перед медработниками.

И здесь трудно не согласиться. Действительно, в спорных ситуациях камера порой единственный и объективный помощник. Но здесь уже возникает вопрос этический…

Пользователь belaruskoni:

Да уж, если бы я рожал мне было бы стремно под видеокамеру! Прямо Дом-2 или хирургия в прямом эфире.

Пользователь Ya s Polesja:

Впервые об этом слышу. Как по мне, так это кошмар. Любая запись только с моего письменного согласия!

Пользователь GRM:

Надо просто предоставить возможность ознакомиться с договором и подписать его - мол, отказываюсь от видео-наблюдения и возможности использовать его в качестве доказательства в непредвиденных ситуациях при родах. А то как-то всё не по-людски.

Предупреждающие о съемке таблички в клинике, конечно, есть. Только на входе в родзал у будущей мамы вряд ли есть возможность читать надписи на стенах.

Тамара Бартош, заместитель главного врача УЗ «1-ая городская клиническая больница»:

У нас пациенты расписываются в приемном покое о режиме работы. За соблюдение режима. Пункт о видеонаблюдении?.. Это не введено, но раз возникли такие вопросы… Будет обсуждаться.

Трасса М1 проходит через всю Беларусь от Бреста до границы с Россией. Здесь за вами тоже наблюдают. Скрыться от фотофиксатора дорожным провокаторам вряд ли удастся: с помощью системы в день выявляется около тысячи нарушений. Не сложно подсчитать, сколько бы заняло времени, если бы тысячу протоколов составляли инспекторы. Изображение машины-нарушителя отправляется на адрес владельца. Но даже автоматика придерживается этики.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

Практически все приборы фотофиксации настроены так, что фотографируют заднюю часть автомобиля. Есть, где настроены на переднюю часть, но там лобового стекла не видно. Не видно водителя, пассажира для избежание вмешательства в личную жизнь людей.

Стать оператором видеонаблюдения сегодня может каждый. Мобильные телефоны, видеорегистраторы.... Благодаря последнему на этой неделе удалось найти нарушителя, который едва не сбил на проезжей части мать и троих детей…