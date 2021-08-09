«Россия готова затратить огромные средства, чтобы уйти от зависимости по импорту». Лукашенко о переговорах с Путиным

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что мы обсуждали? Кооперацию этого самолета, как пример, МС-21. Но самая главная проблема, которую мы подняли – это проблема наших… «Интеграл». Естественно, свой «Интеграл» мы поддерживали и другие высокотехнологичные предприятия. В России их было немало, а осталось всего ничего. И мы с Путиным констатировали, что мы здесь отстаем. Отстаем от Южной Кореи, в Китае появились солидные производства, не говоря про Америку и так далее. «А без них», – цитата Путина, – «и самолеты скоро летать не будут». Сидим у него уже после переговоров, в кабинете подняли этот вопрос, я говорю: я готов выработать общую политику. Борисов, ваш вице-премьер, сейчас занимается этим вопросом, мы решили этим заняться. Я ему говорю: это потребуется немало денег, чтобы сделать дополнительный шаг и делать эти микросхемы еще меньше, по-народному говоря. Он мне говорит: знаешь, это того стоит. И Россия готова затратить огромные средства, чтобы уйти от зависимости по импорту на микросхемы.

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