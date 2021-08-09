Александр Лукашенко: «Даже если вы угробите Президента, на что вы рассчитываете, уже поздно»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Остановитесь наконец, ведь лучше жить в мире. Посмотрите, какая, как я часто говорю, природа, какая красотища в той же Великобритании. Да, загадили вы Западную Европу, но не совсем. Есть хорошие места, горы, где мы вместе встречались, говорили, на лыжах катались. Зачем вы эти разделительные линии спустя столько лет вносите? Зачем вы разворачиваете эту бойню в центре Европы? Беларусь – это даже не Украина, Беларусь – это святое место. И если здесь, не дай бог, что-то произойдет вопреки этому светлому, – быть войне. Беларусь никто не уступит – ни Россия, даже ни Китай. Я хочу, чтобы вы это осознали. Мы не хотим войны, но если вы к нам придете с войной, вы понимаете, что мы вынуждены будем отвечать, и наше общество в данной ситуации монолитно, и вы с нами не справитесь. Вы видели буквально в мелочах – Евросоюз не может справиться с пятью тысячами беженцев. Так, на что вы тогда способны? Зачем вам это? Вы хотите 10 тысяч? Будет 10 тысяч. Будет, мы не будем их ловить, как ловили раньше. Вы тогда нам за это не платили, а сейчас душите к тому же. Не платите и душите. Это же позор. По старой, накатанной, по инерции. Этот миллиард долларов на лечение людей, чтобы поддержать людей, выделили, а потом наложили лапы – не дадим. Да, подавитесь вы этим миллиардом долларов, обойдемся мы без вас, только не лезьте в наш огород и не мешайте нам. Вы с нами ничего не сделаете. Мы знаем, что такое суверенитет и независимость. Ничего, даже если вы угробите Президента, на что вы рассчитываете, уже поздно. Будет так, как надо для белорусского народа.

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