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В Минске скоро введут в эксплуатацию первые электродома. Чем они отличаются от обычных?

18 мая 2021 15:30
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Новости Беларуси. В Минске скоро введут в эксплуатацию первые электродома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске скоро введут в эксплуатацию первые электродома. Чем они отличаются от обычных?-1

Отопление и горячая вода здесь будут обеспечиваться за счет электроэнергии. При этом дома встроены в существующую систему центрального отопления, для них возвели отдельную котельную.

В Минске скоро введут в эксплуатацию первые электродома. Чем они отличаются от обычных?-4

Уникальные многоэтажки рассчитаны на 550 квартир и находятся в микрорайоне Грушевка на пересечении улиц Папанина и Щорса. Новоселов они встретят уже летом.

В Минске скоро введут в эксплуатацию первые электродома. Чем они отличаются от обычных?-7

Максим Денисик, заместитель директора УКС Центрального района:
Плюсы электродома это, естественно, экологичность, автономность. То есть данная котельная сугубо обеспечивает теплом и горячим водоснабжением два жилых дома. Горячее водоснабжение не будет отличаться как у других минчан. Естественно, какие-то плановые будут, наверное, отключения для обеспечения работоспособности котельной. Но оно будет отличаться от других горожан и от всех жилых домов в Минске.

# Строительство # общество # Максим Денисик # Фотофакт

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