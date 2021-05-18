В Минске скоро введут в эксплуатацию первые электродома. Чем они отличаются от обычных?

Отопление и горячая вода здесь будут обеспечиваться за счет электроэнергии. При этом дома встроены в существующую систему центрального отопления, для них возвели отдельную котельную.

Уникальные многоэтажки рассчитаны на 550 квартир и находятся в микрорайоне Грушевка на пересечении улиц Папанина и Щорса. Новоселов они встретят уже летом.

Максим Денисик, заместитель директора УКС Центрального района:

Плюсы электродома – это, естественно, экологичность, автономность. То есть данная котельная сугубо обеспечивает теплом и горячим водоснабжением два жилых дома. Горячее водоснабжение не будет отличаться – как у других минчан. Естественно, какие-то плановые будут, наверное, отключения для обеспечения работоспособности котельной. Но оно будет отличаться от других горожан и от всех жилых домов в Минске.