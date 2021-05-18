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Дворовые спортплощадки Минска модернизируют по типовому проекту, велодорожки тоже обновят

18 мая 2021 16:45
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Новости Беларуси. Дворовые спортивные площадки будут модернизированы по типовому проекту. Такое поручение дал ответственным специалистам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дворовые спортплощадки Минска модернизируют по типовому проекту, велодорожки тоже обновят-1

Графики их ремонта должны сформировать исполнители и администрации районов. Еще одно поручение руководства города – обследовать минские велосипедные дорожки. Главное – безопасность. За их текущим ремонтом также необходимо следить постоянно.

Дворовые спортплощадки Минска модернизируют по типовому проекту, велодорожки тоже обновят-4

Экологичный транспорт в Минске становится все более популярным, а существующую сеть велодорожек нужно продолжать модернизировать, в частности выполнять работы по понижению бордюрного камня.

# Государственная политика в области спорта # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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