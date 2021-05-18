Дворовые спортплощадки Минска модернизируют по типовому проекту, велодорожки тоже обновят

Новости Беларуси. Дворовые спортивные площадки будут модернизированы по типовому проекту. Такое поручение дал ответственным специалистам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Графики их ремонта должны сформировать исполнители и администрации районов. Еще одно поручение руководства города – обследовать минские велосипедные дорожки. Главное – безопасность. За их текущим ремонтом также необходимо следить постоянно.