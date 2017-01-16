Здоровое питание: готовим пирог с рикоттой и шпинатом и пирог с рыбной консервой с Аленой Высоцкой

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Сегодня я хочу поговорить о продукте, который способен создавать атмосферу. Да-да, вы не ослышались. Что вы испытываете, когда входите в дом, где пахнет свежей выпечкой? Конечно, это чувство радости, ощущение уюта, и все это- благодаря одному продукту. Тесту.

Итак, я сегодня готовлю два пирога: пирог с рикоттой и шпинатом и пирог с рыбной консервой. Для последнего нужно сделать совсем немного – пассировать лук. Не обязательно мельчить. Лук нарезаю достаточно крупными кусочками.

Пока лук пассируется, я измельчу рыбную консерву. Кстати, у компании «Санта Бремор» есть великолепный выбор натуральных рыбных консерв. Они очень вкусные и я с удовольствие использую их. Более того, я очень быстро измельчу яйца, которые заведомо отварены.

Лук пассировался. Отправляю его к консервам. Пахнет все это восхитительно.

Все. Начинка для одного пирога готова. А с другим пирогом все еще более просто. Мы смешиваем рикотту и шпинат. Единственное отличие – в эту начинку я добавлю соль.

И главная скрипка сегодняшнего блюда – тесто. Тесто «Бабушка Аня», мне кажется, не зря говорит нам о том, чтобы поддерживать семейные ценности. Ведь совместная работа с тестом очень сближает.

И не забудьте: пирог обязательно наколоть вилкой.

20 минут, и два пирога готовы.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Благодаря высокой калорийности и высокому содержанию углеводов такой пищевой продукт позволяет быстро насытиться и восстановить энергетический баланс организма. В нашем случае при наличии в начинке рыбы и яйца, которые являются полноценными источниками белка, также позволяет восстановить белковый баланс организма, что особенно важно после тяжелой физической нагрузки, также после лыжной прогулки.

Благоприятным является сочетание и шпината с рикоттой. Она является источником белка, кальция, в том время как шпинат при его низкой калорийности – источник пищевых волокон.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Не только время, но и запахи на моей кухне намекают, что пироги готовы. Можно звать всех к столу, вынимать с пылу с жару и наслаждаться чудесным обедом, либо завтраком, либо ужином.

Не отказывайте себе в удовольствии готовить свежую ароматную выпечку. Ведь это всегда так уютно и по-домашнему. С вами была Алена Высоцкая. Выбирайте хорошие продукты, готовьте с удовольствием. Приятного аппетита!