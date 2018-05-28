Жилой дом для нуждающихся построят в Минске с привлечением китайского капитала

Новости Беларуси. Дом с привлечением китайского капитала построят в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 28 мая, сообщили в городской мэрии.

Многоэтажка рассчитана на 80 квартир, и ключи от них получат нуждающиеся. Новостройку в качестве эксперимента начнут возводить в июне в границах улиц Шаранговича и Горецкого. Завершение строительства планируется на 2019 год.

«До конца года планируем ввести еще 47 жилых домов». Мингорисполком о жилье для многодетных в столице