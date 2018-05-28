«До конца года планируем ввести еще 47 жилых домов». Мингорисполком о жилье для многодетных в столице

Кроме того, достраивается многоквартирный арендный дом по улице Выгодского. Осенью около 80 семей встретят здесь новоселье. Вместе с тем в городе остается шесть долгостроев. Каждый из них – на особом контроле.

Новости Беларуси. Жилищный вопрос в столице по-прежнему актуален. Сейчас в Минске одновременно возводят около сотни домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Гуриненко, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

С начала года в Минске введено 25 жилых домов, что составляет 236 тысяч квадратных метров. До конца года мы планируем ввести еще 47 жилых домов.

Жилье для многодетных будет строиться у нас в Московском и Заводском районах. До конца года мы планируем ввести порядка 70 тысяч квадратных метров жилья для многодетных.

В ближайшие годы в Минске активно будут застраивать микрорайоны Лошица и Сухарево, а также военный городок по улице Кабушкина. Проекты предусматривают велопарковки и обустройство детских игровых площадок.