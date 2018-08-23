Ребёнок перешёл в новую школу: как помочь адаптироваться?

Новости Беларуси. Смена школьного коллектива. Как поддержать ребёнка в этой ситуации, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Нина Козырева, преподаватель кафедры психологии образования БГПУ, специалист по детской психологии:

Очень важно родителю подготовить, настроить ребёнка, создать позитивные установки: что всё будет хорошо. Создать ситуацию успеха, принятия, любви.

И первое – «по одёжке встречают».

Внешний вид, аккуратность. То, чтобы ребёнок чувствовал себя, и показывал свою уверенность. И отношение ко всем было равно, одинаково хорошее. И такт по отношению к учителям, и может быть, не стоит сразу со всеми вступать в более тесные отношения, а присмотреться. Очень важно зарекомендовать себя по отношению к учителю, готовиться к каждому уроку. Мы же сначала работаем на авторитет, а потом авторитет работает на нас. Очень важно первое представление ребёнка классу. Как учитель сможет его представить, что-то рассказать о нём. Поэтому здесь одна из ведущих ролей принадлежит учителю.

Неделя до школы. Рассказываем, как подготовить ребёнка