Ребёнок путешествует один: с какого возраста можно и какие документы нужны

Вагончик тронулся. Предъявляем документы. «Зайцем» прокатиться по железной дороге дозволено лишь малышам до 5 лет, после – при себе должен быть детский проездной. С 10 лет пассажир платит за билет полностью. К слову, с этого же возраста можно ездить по стране одному.

Александр Николюк, первый заместитель начальника станции Минск-Пассажирский – начальник вокзала:

Исключение составляют дети, которым еще не исполнилось 10 лет, но им нужно проехать к месту учебы. В данном случае мы детям продаем билет, но при этом у ребенка должна быть справка из учебного учреждения.



Ольга с восторгом вспоминает турецкую сказку: теплое море, пятизвёздочный отель и аниматоры – путевку оформляла в турагентстве. Отдых класса люкс девушка оценила профессиональным взглядом. Сотрудник городского общества защиты прав потребителей не понаслышке знает про нерадивых туроператоров.

Ольга Иващенко, начальник юридического отдела общественного объединение «Городское общество защиты потребителей»:

Был автобусный тур, где несовершеннолетний ребенок выезжал с тетей и дядей. Представитель турфирмы отказал в путешествии, поскольку считал, что должен быть сопровождающий, непосредственно родитель. На сегодняшний день должен быть сопровождающий родитель, мы уже получили постановление суда, где суд удовлетворил требование, заявленное потребителем, а именно возврата уплаченных денежных средств, поскольку туристы услугой не воспользовались, им было неправомерно отказано.

Эксперты разъясняют: в подобных ситуациях ребенок может выезжать за границу без родителей. Ольга Карачун, заместитель директора турагентства:

Необходимо будет нотариально заверенное согласие обоих родителей, такое же согласие потребуется, если ребенок путешествует с родственниками. Если ребенок путешествует в составе группы, потребуется согласие двух родителей. Если ребенок ездит на оздоровление, у нас регламентируется выезд детей и здесь достаточно согласие одного из родителей.

Добросовестный турагент поможет подготовить полный пакет документов. Предупредит, если надо перевести на другой язык. Подскажет, какую справку взять, если ребенок болеет. Ольга Карачун:

Существует ряд медикаментов, которые запрещены к вывозу и к ввозу. Есть специфическая ситуация, когда ребенку эти лекарства просто необходимы и нужно будет это подтвердить.