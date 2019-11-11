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Девушка исполнила акробатические номера на батуте в метро Минска

11 ноября 2019 18:46
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Новости Беларуси. Необычное видео появилось в сети. На одной из станций столичного метро девушка лихо исполняла акробатические номера на батуте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Девушка исполнила акробатические номера на батуте в метро Минска-1

Оказалось, что представители модного спортивного направления скайджампинг воспользовались подземкой, чтобы быстро добраться до своего местоназначения.

Девушка исполнила акробатические номера на батуте в метро Минска-4

А чтобы спортивный инвентарь, как говорится не простаивал, героиня видео показала на камеру несколько движений на батуте. С охраной метрополитена, к слову, проблем не возникло.

Девушка исполнила акробатические номера на батуте в метро Минска-7

# Необычное # общество # Фотофакт

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