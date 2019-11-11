Девушка исполнила акробатические номера на батуте в метро Минска

Новости Беларуси. Необычное видео появилось в сети. На одной из станций столичного метро девушка лихо исполняла акробатические номера на батуте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оказалось, что представители модного спортивного направления скайджампинг воспользовались подземкой, чтобы быстро добраться до своего местоназначения.