В Минске художники разрисовали стену в подъезде, но жильцы оказались против

Новости Беларуси. Что есть искусство и кому оно нужно. 6-й дом на Пирогова стал художественной галереей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Но не всем это понравилось.
Новости Беларуси. Что есть искусство и кому оно нужно. 6-й дом на Пирогова стал художественной галереей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Но не всем это понравилось.
Несколько недель назад один из жильцов дома решил облагородить проект высоким искусством. Для росписи пригласили профессионального художника.
Но оценили задумку не все. Часть жильцов возмутилась и потребовала рисунки закрасить. Угрожали даже милицией, но всё решили мирно. Инициаторы пошли на уступки возмущённым людям, и часть рисунков закрасили.
Подробнее – в видеоматериале