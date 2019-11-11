Прямой эфир

В Минске художники разрисовали стену в подъезде, но жильцы оказались против

11 ноября 2019 19:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что есть искусство и кому оно нужно. 6-й дом на Пирогова стал художественной галереей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Но не всем это понравилось.

В Минске художники разрисовали стену в подъезде, но жильцы оказались против-1

Несколько недель назад один из жильцов дома решил облагородить проект высоким искусством. Для росписи пригласили профессионального художника.

В Минске художники разрисовали стену в подъезде, но жильцы оказались против-4

Но оценили задумку не все. Часть жильцов возмутилась и потребовала рисунки закрасить. Угрожали даже милицией, но всё решили мирно. Инициаторы пошли на уступки возмущённым людям, и часть рисунков закрасили.

В Минске художники разрисовали стену в подъезде, но жильцы оказались против-7

Подробнее – в видеоматериале

# Граффити # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?
11 ноября 2019 19:31

Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?

Девушка исполнила акробатические номера на батуте в метро Минска
11 ноября 2019 18:46

Девушка исполнила акробатические номера на батуте в метро Минска

Самое большое в Европе. В Несвижском районе обнаружили поселение сусликов
11 ноября 2019 15:06

Самое большое в Европе. В Несвижском районе обнаружили поселение сусликов