Ребята изучают графический дизайн и 3D-моделирование – чем ещё уникальна 52-я школа Минска?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Первую лошадку спасла! Белоруска рассказала, как создала собственный конный клуб

Уже с первых классов учащиеся столичной школы № 52 не только учатся читать и писать, но и занимаются робототехникой, причем разрабатывают проекты экологической направленности. А как иначе? Ведь нынешний 2025-й – Год благоустройства.

Определиться с профессией ребятам как раз таки помогает целенаправленная профориентационная работа, которая здесь ведется в школе еще с младших классов.