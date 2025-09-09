Ребята изучают графический дизайн и 3D-моделирование – чем ещё уникальна 52-я школа Минска?
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Уже с первых классов учащиеся столичной школы № 52 не только учатся читать и писать, но и занимаются робототехникой, причем разрабатывают проекты экологической направленности. А как иначе? Ведь нынешний 2025-й – Год благоустройства.
Определиться с профессией ребятам как раз таки помогает целенаправленная профориентационная работа, которая здесь ведется в школе еще с младших классов.
Татьяна Сикирицкая, заместитель директора по учебной работе Средней школы № 52 г. Минска:
Мы заметили: чтобы ребята осознано выбрали те или иные предметы профильной направленности или допрофильной направленности – пропадает этот пласт между начальной школой и средним звеном. Поэтому нами было принято такое уникальное решение – реализовывать проект «Инженерная школа» на базе нашего учреждения.
Стартуют с занятий по робототехнике. Позже изучают Scratch-программирование, графический дизайн, 3D-моделирование, основы искусственного интеллекта. Причем все эти предметы учащимся преподают их же учителя, которые прошли соответствующие курсы повышения квалификации. Заинтересованы педагоги, заинтересованы и дети.
Татьяна Сикирицкая:
Мы формируем это инженерное мышление для осознанного выбора допрофильного направления, а потом будущего и профильного направления. В 2025 учебном году мы впервые выпустили наших учащихся 11-го класса профильной направленности, как раз таки инженерной направленности. У нас есть чем гордиться. У нас было 18 учащихся, и 15 из них выбрали инженерную специальность при поступлении в университет.
Подробности в видео.