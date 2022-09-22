Ребята из Минской области стали победителями Республиканского слёта юных спасателей-пожарных в «Зубрёнке»

Новости Беларуси. В детском центре «Зубренок» прошел Республиканский слет юных спасателей-пожарных. На протяжении двух недель 8 команд из всех областей, Минска и лицея МЧС сражались за право называться лучшими в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не просто соревнование. Ребята получили новые знания, закрепили имеющиеся, обменялись опытом и приобрели новых друзей. В 2022 году, по итогам всех соревнований, лучшими юными спасателями Беларуси стали ребята из Минской области, второе место заняли минчане, а третье – спасатели Витебской области. Яркой финальной точкой стал концерт, подготовленный силами команд-участниц и выпускников слета минувших лет.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Уже более 500 работников МЧС прошли через этот слет и проходят службу в органах и подразделениях, с доблестью и честью выполняют свой служебный долг по спасению наших граждан, которые попали в тяжелую ситуацию.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Здесь в рамках проводимых слетов молодые люди имеют возможность проявить себя не только как спортсмены, не только как творческая молодежь, научная, но и как патриоты, которые уважают свою страну, ценят то, что в ней создано, чтобы развиваться и становиться успешными.