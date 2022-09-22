Роман Головченко 22 сентября примет участие в бизнес-форуме «Татарстан – Беларусь»

Укрепление международного сотрудничества и развитие совместных проектов. Правительственная делегация нашей страны 22 сентября примет участие в бизнес-форуме «Татарстан – Беларусь», в рамках которого стороны подпишут ряд значимых соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также Роман Головченко посетит Казанский авиационный завод, технопарк и не только. А накануне белорусский премьер-министр провел переговоры с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Говорили о взаимодействии двух стран на разных уровнях. Как отметил Роман Головченко, Беларуси и Татарстану удалось выйти за рамки обычных экспортно-импортных операций, выстроить более глубокое взаимодействие через кооперационное сотрудничество в производственной сфере.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Подвели итог, итог неплохой: главный маркер успешности работы и бизнеса, и госслужащих – это объем товарооборота. Он у нас устойчиво растет. В первое полугодие белорусский экспорт прибавил более 20 %. Подробности.