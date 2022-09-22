Новости Беларуси. Кульминация Недели мобильности. 22 сентября в Беларуси проходит экологическая акция «День без автомобиля». Ее девиз – «Беларусь за чистый воздух!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кульминация Недели мобильности. 22 сентября в Беларуси проходит экологическая акция «День без автомобиля». Ее девиз – «Беларусь за чистый воздух!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске добраться до места назначения можно разными способами. И это будет бесплатно. Такую возможность предоставят автомобилистам в общественном транспорте. Одним из ярких фрагментов экологичного дня станет акция «На работу на велосипеде». В ней также примут участие и руководители Мингорисполкома, предприятий и организаций. Пересевшим на велосипеды и самокаты водителям будут раздавать фрукты. Кроме этого, будет предоставлена скидка на аренду шеринговых велосипедов и электросамокатов.
Не забудут участники и о Годе исторической памяти. Маршрут велопробега будет включать в себя экологические и знаковые памятные места. Конечной точкой станет площадь Победы, где состоится возложение цветов к монументу Победы. А в парке Горького пройдет электропробег.