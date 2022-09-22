В Беларуси проходит экологическая акция «День без автомобиля»

В Минске добраться до места назначения можно разными способами. И это будет бесплатно. Такую возможность предоставят автомобилистам в общественном транспорте. Одним из ярких фрагментов экологичного дня станет акция «На работу на велосипеде». В ней также примут участие и руководители Мингорисполкома, предприятий и организаций. Пересевшим на велосипеды и самокаты водителям будут раздавать фрукты. Кроме этого, будет предоставлена скидка на аренду шеринговых велосипедов и электросамокатов.