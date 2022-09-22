Ракета с российско-американским экипажем стартовала с Байконура

Первый космический корабль в рамках программы сотрудничества России и США стартовал со станции Байконур. К МКС отправились два россиянина и американец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту находятся Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. Они отправились в пилотируемом корабле «Союз МС-22», названном в честь легендарного теоретика космонавтики Циолковского. Но необычным этот полет делает не корабль, а состав участников. И дело не только в национальности космонавтов. На МКС вместе с профессионалами летит и Чебурашка. В 2022 году его литературному прототипу исполнилось 56 лет.

Сергей Прокопьев, космонавт-испытатель «Роскосмоса»:

С удовольствием принимаю в качестве индикатора невесомости образ всем известного Чебурашки и надеюсь, что наша акция поможет завоевать сердца юных зрителей, которые, может быть, в будущем захотят стать космонавтами.