Ракета с российско-американским экипажем стартовала с Байконура

Первый космический корабль в рамках программы сотрудничества России и США стартовал со станции Байконур. К МКС отправились два россиянина и американец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый космический корабль в рамках программы сотрудничества России и США стартовал со станции Байконур. К МКС отправились два россиянина и американец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На борту находятся Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. Они отправились в пилотируемом корабле «Союз МС-22», названном в честь легендарного теоретика космонавтики Циолковского. Но необычным этот полет делает не корабль, а состав участников. И дело не только в национальности космонавтов. На МКС вместе с профессионалами летит и Чебурашка. В 2022 году его литературному прототипу исполнилось 56 лет.
Сергей Прокопьев, космонавт-испытатель «Роскосмоса»:
С удовольствием принимаю в качестве индикатора невесомости образ всем известного Чебурашки и надеюсь, что наша акция поможет завоевать сердца юных зрителей, которые, может быть, в будущем захотят стать космонавтами.
Совместный полет американского и российских космонавтов стал наглядным подтверждением сотрудничества между Россией и США. Разумеется, соглашение двустороннее. Так, россиянин полетит в космос в составе экипажа Space X.