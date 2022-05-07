«Ребята готовились на протяжении многих лет». Как прошла молодёжная акция «Гордимся Родиной своей» в Минске?

Новости Беларуси. Ежегодно во второе воскресенье мая в Беларуси отмечают День государственного герба и флага Беларуси. 7 мая в его честь в Минске состоялась молодежная акция «Гордимся Родиной своей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На открытой площадке у академического театра оперы и балета собрались пионерские дружины со всех районов столицы. На торжественной линейке они по традиции произнесли клятву. Почетные гости и ветераны повязали октябрятам красно-зеленые галстуки. Теперь они с гордостью могут носить почетное звание пионеров. Также на церемонии 30 лучших представителей молодежи столицы получили членские билеты общественного объединения БРСМ.

Максим Черник, учащийся лицея № 1:

Очень приятно, что получаю членский билет в такой торжественной обстановке. Я член молодежного совета при Минском городском совете депутатов и решил, что надо присоединиться к БРСМ, чтобы был еще более широкий спектр молодежных активностей, патриотических мероприятий.

Артем Сецко, ученик гимназии № 30:

Пионер – это значит быть очень добрым, всем помогать. Чтим память всех тех, кто воевал во время Великой Отечественной войны.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Приятно, что ребята готовились на протяжении многих лет. Эти ребята ранее были в рядах пионерской организации. И очень приятно, что проходит поколение и молодежь вступает в дальнейшем в ряды БРСМ.

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Сегодня как никогда важно показать единство нашего народа, показать нашей молодежи, что необходимо чтить наши символы, беречь то, что мы сегодня имеем: нашу суверенную независимую Беларусь, наш прекрасный Минск. И наша основная задача – воспитать патриотов.