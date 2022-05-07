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«Ребята готовились на протяжении многих лет». Как прошла молодёжная акция «Гордимся Родиной своей» в Минске?

07 мая 2022 12:16
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Новости Беларуси. Ежегодно во второе воскресенье мая в Беларуси отмечают День государственного герба и флага Беларуси. 7 мая в его честь в Минске состоялась молодежная акция «Гордимся Родиной своей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ребята готовились на протяжении многих лет». Как прошла молодёжная акция «Гордимся Родиной своей» в Минске?-1

На открытой площадке у академического театра оперы и балета собрались пионерские дружины со всех районов столицы. На торжественной линейке они по традиции произнесли клятву. Почетные гости и ветераны повязали октябрятам красно-зеленые галстуки. Теперь они с гордостью могут носить почетное звание пионеров. Также на церемонии 30 лучших представителей молодежи столицы получили членские билеты общественного объединения БРСМ.

«Ребята готовились на протяжении многих лет». Как прошла молодёжная акция «Гордимся Родиной своей» в Минске?-4

Максим Черник, учащийся лицея № 1:
Очень приятно, что получаю членский билет в такой торжественной обстановке. Я член молодежного совета при Минском городском совете депутатов и решил, что надо присоединиться к БРСМ, чтобы был еще более широкий спектр молодежных активностей, патриотических мероприятий.

«Ребята готовились на протяжении многих лет». Как прошла молодёжная акция «Гордимся Родиной своей» в Минске?-7

Артем Сецко, ученик гимназии № 30:
Пионер – это значит быть очень добрым, всем помогать. Чтим память всех тех, кто воевал во время Великой Отечественной войны.

«Ребята готовились на протяжении многих лет». Как прошла молодёжная акция «Гордимся Родиной своей» в Минске?-10

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Приятно, что ребята готовились на протяжении многих лет. Эти ребята ранее были в рядах пионерской организации. И очень приятно, что проходит поколение и молодежь вступает в дальнейшем в ряды БРСМ.

«Ребята готовились на протяжении многих лет». Как прошла молодёжная акция «Гордимся Родиной своей» в Минске?-13

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Сегодня как никогда важно показать единство нашего народа, показать нашей молодежи, что необходимо чтить наши символы, беречь то, что мы сегодня имеем: нашу суверенную независимую Беларусь, наш прекрасный Минск. И наша основная задача – воспитать патриотов.

«Ребята готовились на протяжении многих лет». Как прошла молодёжная акция «Гордимся Родиной своей» в Минске?-16

Участники патриотической акции хором исполнили государственный гимн. И адресовали слова благодарности ветеранам.

# Молодежь Беларуси # общество # Максим Черник # Артем Сецко # Роман Бондарук # Наталья Проскурова # Фотофакт

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