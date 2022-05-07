«Нарочанский» – это особо охраняемая территория». Как там выращивают травы для белорусского предприятия?

Новости Беларуси. На экскурсию за здоровьем. Секреты создания полезных фитосборов, и не валерианой единой. Как вырастить импортозамещающее сырье для фармацевтов? Как заставить работать культурную плесень? Тонкости создания продукта для гурманов, и чем наша рецептура отличается от знаменитого рокфора. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Зверобой, валериана, пустырник, эхинацея, шалфей. Эти и другие травы аптекарский сад получает в промышленных масштабах. Такие сборы априори можно считать органической продукцией, ведь выращены они на территории Нарочанского национального парка.

Сергей Ладышев, директор предприятия по производству фитопродукции:

Вся та территория и земли, которые прилегают или находятся в сердцевине Национального парка «Нарочанский» – это особо охраняемая территория. Там строго регламентирован процесс выполнения земледельческих работ и использования каких-то химикатов, удобрений и так далее. Поэтому там, где мы имеем соприкосновение с территорией нацпарка, а наши земли так и располагаются, в окрестностях, то, конечно же, там всего этого мы использовать не можем. Продукция там выращена сугубо естественным способом.

Фиточаям и БАДам из местных трав уже удалось потеснить на полках российских и чешских конкурентов. А теперь дело за импортозамещающим сырьем для фармацевтической отрасли. Речь о корне валерианы, который наша страна привыкла закупать в Польше и Украине. Это прихотливое растение, но здесь научились его выращивать. Там растет самая дорогая приправа и есть свое царство Морфея. Как выглядит аптекарский сад в Нарочанском крае? Читайте далее.

Сергей Ладышев:

Почвы, на которых они растут, система посадки, подготовка рассадо-посадочного материала, семенной материал, полив и все, что связано с жизнедеятельностью растения. Надо понимать, что это растение, которое может быть принято к рассмотрению фармпредприятия, должно соответствовать определенным химико-биологическим характеристикам. Чтобы выйти на эти характеристики, нужно очень четко следовать технологии процесса, начиная от сбора семян, заканчивая получением готового корня, его сушкой и так далее. Сложность, пожалуй, в том, что технология самого процесса не проста и требует скрупулезного, детальнейшего к ней отношения. Наша мегазадача – это удовлетворить всю имеющуюся потребность нашего отечественного фармрынка. А о конкретных цифрах – это отдельная тема исследования. Она подлежит уточнению. Но мы понимаем, что это процесс небыстрый: это не один, не два и не три года. Сейчас мы выстраиваем работу, планируем этот процесс и по его завершению будем готовы назвать какие-то конкретные цифры и наши рубежи.