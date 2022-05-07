«Женщины молодого возраста больше любят с ягодами». Чем хороши белорусские травяные сборы?

Новости Беларуси. На экскурсию за здоровьем. Секреты создания полезных фитосборов, и не валерианой единой. Как вырастить импортозамещающее сырье для фармацевтов? Как заставить работать культурную плесень? Тонкости создания продукта для гурманов, и чем наша рецептура отличается от знаменитого рокфора. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Как из целебных трав готовили снадобья знахарки, можно узнать в специальной избушке и даже примерить образ травницы. Мы же за секретами создания современных травяных сборов отправляемся в фитогостиную.

Яна Шипко, корреспондент:

Собрать хороший травяной сбор – настоящее искусство. В этом, например, плоды смородины, шиповника, листья мяты, малины, мелиссы и чабрец. Все в комплексе укрепляет иммунитет и обладает успокаивающим эффектом. Над каждым таким сбором тщательно работают фитотерапевты, подбирая компоненты так, чтобы они не только приносили в комплексе максимальную пользу для организма, но и, подобно парфюмерам, раскрывали нотки каждого растения, чтобы они давали еще и неповторимый вкус и аромат. Ну и как же без дегустации? Алена показывает, как правильно выбрать чайный напиток и заварить.

Алена Усович, продавец-консультант:

Сегодня мы заварим сбор очень уникальный, называется он «Малиновая асалода». В состав входит ягоды смородины, чабрец, лист малины, мята, мелисса. Это очень хороший успокоительный сбор, его рекомендуют принимать вечером, перед сном. Также он противопростудный, поскольку смородинка здесь, и ягодки, и шиповник. Заваривается из расчета: на литр водички полная столовая ложка. Заливается просто кипятком 90 градусов. Яна Шипко:

А у вас есть как у специалиста предубеждения против пакетированного чая?

Алена Усович:

Больше, конечно, предпочитают листовой чай. Он все-таки немножко, может, больше ароматный. Хотя пакетированный тоже очень хороший сбор. Вот в таком чайничке-прессе он настаивается 15 минут. Потом отцеживается трава, травичка выбрасывается, она нам больше не нужна, и принимается сбор. Наши сборы пьются без сахара желательно. Яна Шипко:

Такой насыщенный вкус. Алена Усович:

Вот в этом конкретно сборе смородинка будет давать кислиночку, будет красноту немножко давать ягода. Есть также сборы у нас с плодами черники, шиповника, различные сборы успокоительные, бодрящие есть, есть для желудочно-кишечного тракта, для пищеварения. Есть хороший, удивительный сбор, туда входят бадан, календула, мелисса, иван-чай. Он очень хорошо против суставного ревматизма. А вообще 11 разновидностей травяных сборов у нас, каждый по-своему хорош.

Яна Шипко:

А как вы придумывали эти комбинации? Алена Усович:

Комбинации придумывали не мы. Перед тем как открыть аптекарский сад, три года лучшие фитотерапевты мира разрабатывали эти сборы. Это все собрано на профессиональном уровне. Все задекларировано. Нет противопоказаний у них. Их можно принимать несколько раз в день. Такие спокойные травяные сборы. Кроме просто фиточаев в ассортименте еще и биодобавки. Каждое растение особенное – речь не только о лечебных свойствах, но и о вкусе. За несколько лет работы Алена научилась с ходу определять, кому и какой сбор пойдет на пользу. Яна Шипко:

Вы уже, наверное, как психолог, можете определить, кому что посоветовать?