«Женщины молодого возраста больше любят с ягодами». Чем хороши белорусские травяные сборы?
Новости Беларуси. На экскурсию за здоровьем. Секреты создания полезных фитосборов, и не валерианой единой. Как вырастить импортозамещающее сырье для фармацевтов? Как заставить работать культурную плесень? Тонкости создания продукта для гурманов, и чем наша рецептура отличается от знаменитого рокфора. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Как из целебных трав готовили снадобья знахарки, можно узнать в специальной избушке и даже примерить образ травницы. Мы же за секретами создания современных травяных сборов отправляемся в фитогостиную.
Яна Шипко, корреспондент:
Собрать хороший травяной сбор – настоящее искусство. В этом, например, плоды смородины, шиповника, листья мяты, малины, мелиссы и чабрец. Все в комплексе укрепляет иммунитет и обладает успокаивающим эффектом. Над каждым таким сбором тщательно работают фитотерапевты, подбирая компоненты так, чтобы они не только приносили в комплексе максимальную пользу для организма, но и, подобно парфюмерам, раскрывали нотки каждого растения, чтобы они давали еще и неповторимый вкус и аромат.
Ну и как же без дегустации? Алена показывает, как правильно выбрать чайный напиток и заварить.
Алена Усович, продавец-консультант:
Сегодня мы заварим сбор очень уникальный, называется он «Малиновая асалода». В состав входит ягоды смородины, чабрец, лист малины, мята, мелисса. Это очень хороший успокоительный сбор, его рекомендуют принимать вечером, перед сном. Также он противопростудный, поскольку смородинка здесь, и ягодки, и шиповник. Заваривается из расчета: на литр водички полная столовая ложка. Заливается просто кипятком 90 градусов.
Яна Шипко:
А у вас есть как у специалиста предубеждения против пакетированного чая?
Алена Усович:
Больше, конечно, предпочитают листовой чай. Он все-таки немножко, может, больше ароматный. Хотя пакетированный тоже очень хороший сбор. Вот в таком чайничке-прессе он настаивается 15 минут. Потом отцеживается трава, травичка выбрасывается, она нам больше не нужна, и принимается сбор. Наши сборы пьются без сахара желательно.
Яна Шипко:
Такой насыщенный вкус.
Алена Усович:
Вот в этом конкретно сборе смородинка будет давать кислиночку, будет красноту немножко давать ягода. Есть также сборы у нас с плодами черники, шиповника, различные сборы успокоительные, бодрящие есть, есть для желудочно-кишечного тракта, для пищеварения. Есть хороший, удивительный сбор, туда входят бадан, календула, мелисса, иван-чай. Он очень хорошо против суставного ревматизма. А вообще 11 разновидностей травяных сборов у нас, каждый по-своему хорош.
Яна Шипко:
А как вы придумывали эти комбинации?
Алена Усович:
Комбинации придумывали не мы. Перед тем как открыть аптекарский сад, три года лучшие фитотерапевты мира разрабатывали эти сборы. Это все собрано на профессиональном уровне. Все задекларировано. Нет противопоказаний у них. Их можно принимать несколько раз в день. Такие спокойные травяные сборы.
Кроме просто фиточаев в ассортименте еще и биодобавки. Каждое растение особенное – речь не только о лечебных свойствах, но и о вкусе. За несколько лет работы Алена научилась с ходу определять, кому и какой сбор пойдет на пользу.
Яна Шипко:
Вы уже, наверное, как психолог, можете определить, кому что посоветовать?
Алена Усович:
Вообще, да. Заходит человек, и видишь, какой ему подойдет сбор.
Яна Шипко:
А например? Что советуете?
Алена Усович:
Например, женщины молодого возраста больше любят с ягодами, с черникой, такой же сбор у нас есть «Малиновый рай», тоже там чабрец, ягодка черники, малина, мята. По настроению человека уже можно определить. Кто-то больше любит нежные сборы, мужчины больше терпкие любят. У нас есть несколько сборов с добавлением черного байхового чая. Они более тонизирующие. Есть травки с добавлением зеленого чая, кто любит зеленый чай. Эхинацея, иссоп присутствует тоже. Иммунитет укрепляет хорошо. Иссоп – противопростудный. Даже в ковидное время очень пользовались спросом с иссопом, эхинацеей сборы.
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