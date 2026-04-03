«Ребенок думает, что не попадется». Представитель СК рассказал, как защитить детей от вовлечения в наркооборот

Отношение к наркотикам однозначно и категорично. Им просто нет места в нашей жизни, в жизни родных и близких. Однако попасть в опасные сети может любой. Как уберечь юное поколение? Об этом поговорили с гостем.

Петр Микула, начальник отдела анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования управления Следственного комитета по г. Минску:

Несмотря на некоторое снижение количества таких лиц, количества таких преступлений, мы, наверное, можем говорить о том, что каждый ребенок, которого вовлекли, даже если это один человек, это уже трагедия. Мы можем говорить о десятках случаев в год только в городе Минске. Поэтому проблема эта никуда не уходит. Да, она, возможно, становится менее острой в какие-то отдельные временные периоды, но вместе с тем эти случаи продолжаются.



Дети проводят много времени в Сети. Они находят объявления о несложной работе, не требующей квалификации, не требующей опыта, но предлагающей высокий доход. А давайте пример такого объявления, чтобы родители и дети обратили на это внимание. Например, требуется курьер, без опыта работы, частичная занятость, оплата по факту за каждую доставку.

Это все организованные группы, то есть мы говорим не о каких-то разовых случаях или единичных лицах. Это определенная группа лиц, которая создает определенного рода организацию, в которой идет распределение ролей. Есть руководители, есть поставщики, есть фасовщики, есть курьеры. А есть и лица, которые применяют физическую силу в отношении других участников этой самой группы. Но если лицо добровольно обратилось в правоохранительные органы, заявило о своем участии в такой группе, оно может быть освобождено от уголовной ответственности.