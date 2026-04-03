В Минске проходит «Неделя русской классики» – узнали, какие спектакли покажут

Сердце к сердцу, культура к культуре. Искусство, традиции и общая история – тот самый прочный мост, который соединяет Беларусь и Россию. Времена меняются, а нити, сотканные из песен, литературы и театра, остаются вечными.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Микель, главный балетмейстер классического балета Белорусского государственного академического музыкального театра.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Прекрасно, когда культура объединяет и людей, и целые народы. Расскажите, пожалуйста, про идею проведения «Недели русской классики».
Сергей Микель, главный балетмейстер классического балета Белорусского государственного академического музыкального театра:
В 2026 году мы проводим наш фестиваль уже второй раз. В прошлом году он проходил в эти же даты, и это все приурочено ко Дню единения народов Беларуси и России. Это, конечно же, проект, который длится целую неделю. В этом году у нас 1 по 6 апреля. Приезжают различные театры из различных городов России. Самое интересное, что из года в год это разные театры. То есть нет повторяющихся спектаклей, нет повторяющихся театров и городов. Это все время широкая география. И Рязань, и Смоленск, и Нижний Новгород в этом году, Дзержинск, Калуга, Тула. В прошлом году проект вызвал резонанс и большой интерес у зрителей. Было решено делать его ежегодным и проводить его уже второй раз.
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