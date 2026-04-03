В Минске проходит «Неделя русской классики» – узнали, какие спектакли покажут

Сердце к сердцу, культура к культуре. Искусство, традиции и общая история – тот самый прочный мост, который соединяет Беларусь и Россию. Времена меняются, а нити, сотканные из песен, литературы и театра, остаются вечными.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Микель, главный балетмейстер классического балета Белорусского государственного академического музыкального театра.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Прекрасно, когда культура объединяет и людей, и целые народы. Расскажите, пожалуйста, про идею проведения «Недели русской классики».