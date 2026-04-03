Отборочный этап культурно-патриотического фестиваля «Минск единый» прошел в Октябрьском районе

Звезды эстрады, работники предприятий и организаций Октябрьского района столицы приняли участие в отборочном туре фестиваля «Минск единый». На сцене 228-й школы на суд жюри было представлено более 20 творческих номеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они демонстрировали гордость за историческое наследие и современные достижения страны, уважение к национальной культуре и традициям. Кроме того, проект направлен на поиск пока незамеченных талантов и дает возможности для творческой самореализации.

Мария Савенок, инспектор по досмотру службы авиационной безопасности Национального аэропорта Минск: Готовилась я месяц. Ощущение просто непередаваемое. Ведь песня – это как мостик между зрителем и между исполнителем. И хочется рассказать историю о нашей красивой Беларуси, о наших людях, о нашем крае.

Елена Быченок, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Октябрьского района Минска:

Большие группы поддержки собрались для наших артистов. Желающих участвовать действительно больше, но был предварительный отбор. Дело в том, что больше полутора часа концерт, конечно, зрители уже будут плохо воспринимать. Поэтому здесь лучшие из лучших. Что касается отличий от прошлого года, если тематикой прошлого года было достижение района, предприятий, организаций, то в этом году посвящена Году белорусской женщины. Представлена также небольшая выставка творческих работ наших работников.

Финалисты фестиваля смогут выступить на одной сцене со звездами эстрады. Большой праздник единства запланирован на 9 Мая.