МТЗ и «Гомсельмаш» провели единый день для клиентов из России

Минский тракторный завод и «Гомсельмаш» совместно с компанией «Росагролизинг» провели единый день для клиентов из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка техники, экскурсия по предприятию, а также конференция – программу сверстали так, чтобы найти новые точки роста для экспорта продукции. Встреча производителей техники, дилеров и потребителей прошла в рамках мероприятий в честь Дня единения народов Беларуси и России и стала важной площадкой для развития международного сотрудничества в машиностроительном комплексе.

Степан Панфилов, заместитель маркетинг-директора – начальник управления продвижения и реализации продукции в страны СНГ Минского тракторного завода: Минский тракторный завод занимает достаточно большую долю российского рынка. До 60 % поставок и эксплуатации техники – это техника Минского тракторного завода. Наиболее востребованными моделями является наша флагманская модель – «Беларус 82.1». В том числе мы поставляем трактора более мощного тягового класса.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

Подводя итоги первого квартала, мы видим, что мы уже перевыполнили к кварталу к 25-му году на 20 % по поставке техники – это в денежном выражении. Вообще Россия – это наш основной стратегический партнер, с которым мы и дальше развиваем наши двусторонние, взаимовыгодные отношения.

Благодаря высокой производительности и конкурентной цене наша техника успешно конкурирует на российском рынке. Только Минский тракторный завод поставляет в Россию тысячи единиц различных модификаций.