Реальные истории. Как работают молдаване в Беларуси и чего им не хватает?

Новости Беларуси. Новое звучание на неделе приобрел двусторонний диалог Минска и Кишинёва. Визит Александра Лукашенко в Молдову стал одним из самых обсуждаемых политических событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завершился визит Александра Лукашенко в Молдову. Каких соглашений удалось достигнуть?

Новые векторы для сотрудничества – фармацевтика, дорожное строительство, растениеводство. И как отметил накануне во время субботника Президент, с акцентом на локализацию совместных сборочных производств, Молдова может стать для Беларуси своеобразным плацдармом для выхода нашей техники на европейский рынок. Между тем, Беларусь стала домом для более чем 5 тысяч молдаван. Диаспора в нашей стране активно развивает культурные связи. И чувствуя себя как дома, не забывает родные традиции.

Рядом с молдавским флагом в кабинете военного врача Георгия Пушкаша, белорусские пейзажи – на память от благодарного пациента. А их у доктора множество. В Беларуси живет и работает с начала 90-х.

Георгий Пушкаш, врач военной поликлиники №13 Минска:

Сразу понравился народ, потом природа богатейшая. Я себя чувствую уже более белорусом, чем молдаванином. Полковник медицинской службы в отставке сам о себе говорит: по жизни с пером и скальпелем. Без поэзии так же как и медицины себя не мыслит.

Не менее поэтично Георгий Петрович воспевает и Беларусь. Здесь он стоял у истоков создания молдавской диаспоры. Георгий Пушкаш:

Настолько комфортно все, единственное нам, молдаванам, не хватает солнца, но его мы заменяем человеческим сердечным теплом. Нам нравится бел кухня, драники – это прекрасно!

Яна Шипко, СТВ:

Безусловно, у каждого молдаванина свой рецепт вкусной жизни в Беларуси. Но и путь к сердцу белоруса может лежать через блюда молдавской кухни. Что так аппетитно шкварчит у вас на сковороде?

Андрей Старинский, шеф-повар:

Это поджарка к мамалыге. А мамалыга – это каша на основе кукурузной крупы, которая подается с разными гарнирами.

И хотя на этой кухне царят белорусские продукты, традиционная молдавская королева каш, как зовут мамалыгу, получается по-домашнему вкусной.

Кстати, летом 2017 года одним из первых клиентов здесь был Президент Молдовы Игорь Додон.

Иван Чебан, директор ресторана:

Какие-то свои воспоминания остались то, что нам родители готовили. Мне хочется, чтобы и белорусы попробовали наши блюда и оценили их.

23 года назад Иван начал поставлять в Беларусь вино и переехал сначала в Мозырь, потом в Минск. Впрочем, шутит, что, как и каждый молдаванин, о нашей стране был наслышан и раньше. Иван Чебан:

Я и детей своих приучаю, что в доме должно быть много гостей. Жена у меня белоруска, он тоже привыкла, ей нравится.