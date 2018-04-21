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В Беларуси на 22 апреля объявлено штормовое предупреждение

21 апреля 2018 18:44
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Новости Беларуси. Сильный ветер сейчас и в Витебской области. По сообщениям энергетиков непогода стала причиной нарушения электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси на 22 апреля объявлено штормовое предупреждение -1

На эту минуту восстановительные работы ведутся в 153 населенных пунктах. В Минске порывами ветра срывает навесы с остановочных павильонов. МЧС советует всем быть предельно внимательными. Из-за сложных погодных условий в Беларуси на 22 апреля объявлено штормовое предупреждение.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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