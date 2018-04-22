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Насколько эффективен полиграф? Интервью с председателем комитета судебных экспертиз в программе «Неделя»

22 апреля 2018 12:30
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Новости Беларуси. Впервые в Беларуси отмечают День судебного эксперта. Сегодня в опыте наших специалистов заинтересованы многие зарубежные коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Насколько эффективен полиграф? Интервью с председателем комитета судебных экспертиз в программе «Неделя»-1

Зачем белорусские эксперты проводят ДНК-исследования по всем уголовным делам, будь это кража или особо тяжкое преступление? И насколько эффективен полиграф? Об этом и не только в интервью главы ведомства Андрея Шведа программе «Неделя».

Насколько эффективен полиграф? Интервью с председателем комитета судебных экспертиз в программе «Неделя»-4

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Любая экспертиза должна быть научно обоснована, объективна и беспристрастна. На сегодняшний день у нас нет сомнений в том, что результат реакций совпадают с теми результатами, которые проводятся по другим методикам. Вкупе, когда эксперт видит, что и здесь, и здесь идет 100 % совпадение, тогда я могу сказать, что врет человек или говорит правду.

Полную версию интервью смотрите 22 апреля в итоговой программе «Неделя» в 19.30.

# общество # Фотофакт # Андрей Швед # Судебная экспертиза

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