Насколько эффективен полиграф? Интервью с председателем комитета судебных экспертиз в программе «Неделя»

Зачем белорусские эксперты проводят ДНК-исследования по всем уголовным делам, будь это кража или особо тяжкое преступление? И насколько эффективен полиграф? Об этом и не только в интервью главы ведомства Андрея Шведа программе «Неделя».

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Любая экспертиза должна быть научно обоснована, объективна и беспристрастна. На сегодняшний день у нас нет сомнений в том, что результат реакций совпадают с теми результатами, которые проводятся по другим методикам. Вкупе, когда эксперт видит, что и здесь, и здесь идет 100 % совпадение, тогда я могу сказать, что врет человек или говорит правду.

Полную версию интервью смотрите 22 апреля в итоговой программе «Неделя» в 19.30.