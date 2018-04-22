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«Дети в восторге». Как прошло танковое шоу на «Линии Сталина»

22 апреля 2018 12:52
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Новости Беларуси. На «Линии Сталина» вновь слышны залпы орудий и рев моторов. В историко-культурном комплексе прошёл танковый биатлон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дети в восторге». Как прошло танковое шоу на «Линии Сталина»-1

В соревнованиях приняло участие 4 экипажа. Спортсмены состязались в точности стрельбы, а также на скорость преодолевали полосу препятствий. Специально для посетителей были организованы исторические викторины, каждый желающий мог пострелять из пневматического оружия и научиться разбирать автомат.

«Дети в восторге». Как прошло танковое шоу на «Линии Сталина»-4

Рев моторов, мощь, скорость, залпы орудий и взрывы. Главные герои уникального представления – танкисты. Однако для экипажей это, в первую очередь, тренировка, говорит Алексей Бурак. Лейтенант признается, уже давно мечтает попасть на международные соревнования. И это хорошая проверка готовности его экипажа к предстоящим Армейским играм.

«Дети в восторге». Как прошло танковое шоу на «Линии Сталина»-7

Алексей Бурак, командир танка Т-72Б:
В 2018 году предварительно проходим отбор. Сначала здесь, потом на остальных белорусских полигонах. И после всего этого уже будет окончательный отбор за выступление в сборной Республики Беларусь.

Белорусы в танковом биатлоне, который проходит в рамках международных Армейских игр, ежегодно на передовых позициях.

«Дети в восторге». Как прошло танковое шоу на «Линии Сталина»-10

Александр Лучонок, СТВ:
По правилам танкового биатлона на «Линии Сталина», экипажам нужно преодолеть дистанцию в два километра. На пути у боевых машин и водные преграды, и совсем узкие участки трассы и труднопроходимые горки. А главная задача – поразить мишень. Точность и скорость – основные составляющие успеха в этой битве.

«Дети в восторге». Как прошло танковое шоу на «Линии Сталина»-13

В машине в это время три человека: командир экипажа, механик и наводчик – у каждого своя задача. Мощь боевых машин Т-72Б и умелые действия экипажей приковали внимание более тысячи человек.

«Дети в восторге». Как прошло танковое шоу на «Линии Сталина»-16

Зрители:
Впечатляет масштаб акции, взрывы, выстрелы.

«Дети в восторге». Как прошло танковое шоу на «Линии Сталина»-19

Все классно, нам очень нравится. Дети в восторге.

«Дети в восторге». Как прошло танковое шоу на «Линии Сталина»-22

Гости также смогли посетить и множество тематических площадок. Кто-то решил попробовать себя в исторической викторине, а кто-то приехал пострелять.

Однако, сильнее всего зрителей привлек именно танковый биатлон. Эти соревнования на «Линии Сталина» проходят уже в третий раз.

«Дети в восторге». Как прошло танковое шоу на «Линии Сталина»-25

Михаил Метла, директор по развитию и продвижению историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Само соревновательное шоу и было сделано для того, чтобы люди могли прийти и непосредственно увидеть, как танки – эта мощь. Почти 40 тонн носится перед ними, чтобы почувствовать, чтобы земля дрожала.

«Дети в восторге». Как прошло танковое шоу на «Линии Сталина»-28

Ветер, пыль и яркое солнце, из-за которого не видно мишени, именно такой и должна быть настоящая подготовка к Армейским играм–2018, убеждены военные, чтобы этим летом на полигоне «Алабино» продемонстрировать настоящую танковую мощь белорусской армии.

«Дети в восторге». Как прошло танковое шоу на «Линии Сталина»-31

# Вооруженные силы # общество # Михаил Метла # Фотофакт

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