«Дети в восторге». Как прошло танковое шоу на «Линии Сталина»

Новости Беларуси. На «Линии Сталина» вновь слышны залпы орудий и рев моторов. В историко-культурном комплексе прошёл танковый биатлон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соревнованиях приняло участие 4 экипажа. Спортсмены состязались в точности стрельбы, а также на скорость преодолевали полосу препятствий. Специально для посетителей были организованы исторические викторины, каждый желающий мог пострелять из пневматического оружия и научиться разбирать автомат.

Рев моторов, мощь, скорость, залпы орудий и взрывы. Главные герои уникального представления – танкисты. Однако для экипажей это, в первую очередь, тренировка, говорит Алексей Бурак. Лейтенант признается, уже давно мечтает попасть на международные соревнования. И это хорошая проверка готовности его экипажа к предстоящим Армейским играм.

Алексей Бурак, командир танка Т-72Б:

В 2018 году предварительно проходим отбор. Сначала здесь, потом на остальных белорусских полигонах. И после всего этого уже будет окончательный отбор за выступление в сборной Республики Беларусь. Белорусы в танковом биатлоне, который проходит в рамках международных Армейских игр, ежегодно на передовых позициях.

Александр Лучонок, СТВ:

По правилам танкового биатлона на «Линии Сталина», экипажам нужно преодолеть дистанцию в два километра. На пути у боевых машин и водные преграды, и совсем узкие участки трассы и труднопроходимые горки. А главная задача – поразить мишень. Точность и скорость – основные составляющие успеха в этой битве.

В машине в это время три человека: командир экипажа, механик и наводчик – у каждого своя задача. Мощь боевых машин Т-72Б и умелые действия экипажей приковали внимание более тысячи человек.

Зрители:

Впечатляет масштаб акции, взрывы, выстрелы.

Все классно, нам очень нравится. Дети в восторге.

Гости также смогли посетить и множество тематических площадок. Кто-то решил попробовать себя в исторической викторине, а кто-то приехал пострелять. Однако, сильнее всего зрителей привлек именно танковый биатлон. Эти соревнования на «Линии Сталина» проходят уже в третий раз.

Михаил Метла, директор по развитию и продвижению историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Само соревновательное шоу и было сделано для того, чтобы люди могли прийти и непосредственно увидеть, как танки – эта мощь. Почти 40 тонн носится перед ними, чтобы почувствовать, чтобы земля дрожала.