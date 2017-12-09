Торт-король и капкейки в виде снеговика: как в Минске проходил конкурс профмастерства кондитеров?

Новости Беларуси. Красота вкуса. Лучшие кондитеры со всей страны съехались на конкурс профессионального мастерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удивляли кулинарные ювелиры жюри тортами в форме 3D. Сказочные герои экспозиции – Фея, Миссис Санта-Клаус, Веселый Король – всего 12 «сладких» шедевров, величиной больше метра и несколько недель работы. И всё это абсолютно съедобно.

Две недели работы, с десяток килограмм ингредиентов и хорошие руки. Рецепт кондитера Резниченко – прост. Кстати, сделано всё одной левой. «Сладкий» шедевр на конкурс Вероника привезла специально из Молодечно.

Вероника Резниченко, мастер-кондитер:

Было страшно его везти. Всё-таки в дороге. Боялись, чтобы что-нибудь не разрушилось. Так и перевозили. Только почтовый ящик сняли, потому что он из бисквита тяжёлый. Обмотали пленкой пищевой, чтобы если отвалится, было легче приделать.



Виктория Ходосок, СТВ:

Искушают гурманов сегодня не только вкусом, но и такими вот необычными формами. Попробуем. Отрываем, чтобы король не остался лысым. Вкусно.

Полутораметровый волшебный король от Натальи Шарай. Кулинарного ювелира – с 14-летним стажем. Это попробуй такое соорудить. Для сладости кондитеру понадобилось 10 дней. Есть забавное творение сразу вовсе необязательно. У арт-композиции срок годности при специальных условиях – 5 лет.

Наталья Шарай, мастер-кондитер:

Вот я придумала такого волшебного короля, который позитивный. У него такие очаровательные снежки, в каком-то таком волшебном царстве. Здесь несколько техник работы использовалось. Использовался шоколад, сахарная паста, а также элементы карамели.

Сразу 12 работ, выполненных в разных техниках, пытаются покорить жюри. А те удивляются и разводят руками, дескать, как здесь выбрать лучшего?

Людмила Овсянникова, член жюри:

По четырем показателям оцениваются торты. Ставится средний бал, по нему определяется оценка. Нельзя выделить или вкусный торт, или красивый. У кого-то шикарно сделано кружево. Очень сложно в скульптуре сделать рот и зубы. Это делают мастера высшего класса. На Кубке мира россиянки приглашали даже специально стоматологов.